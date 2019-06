La espectacularidad de Cinque Terre en Liguria, Italia

Si alguna vez quieres perderte de verdad, desconectar del mundo, en un paisaje único y asombroso, lo mejor es que busques un lugar como Cinque Terre. Cinco Tierras son cinco pueblos pesqueros construidos sobre riscos imposibles, situados en uno de los paisajes costeros más espectaculares del planeta. Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1997, Cinque Terre no es exactamente un paraíso, pero atrae como un imán al que se atreve a adentrarse en su territorio. Caminos sinuosos que nos retan a atravesar zonas montañosas que parecen inexpugnables. Arraigados en la antigüedad, los cinco pueblos de Cinque Terre datan de la época medieval. Monterosso, el más antiguo, fue fundado en el año 643, cuando los habitantes de las colinas, asediados, se trasladaron a la costa para escapar de la invasión de los bárbaros. Riomaggiore, se fundó más tarde por colonos griegos que huían de la persecución en Bizancio. De Vernazza, Corniglia y Manarola, los tres que faltan, queda lo que vemos hoy, pueblos medievales con varios castillos y un quinteto de iglesias parroquiales. Los edificios a un lado, característica histórica única de Cinque Terre, con acantilados y terrazas atravesados por un complicado sistema de campos y jardines que han sido esculpidos, en capas a lo largo de casi dos milenios. Tan intrincados y elaborados que estos contornos han sido comparados por algunos expertos con la Gran Muralla China en grandeza y alcance. Cinque Terre, o las Cinco Tierras, es un paraje natural formado por cinco bellísimos pueblos de mar enclavados en lo alto de acantilados que recorren 15 kilómetros de extensión de una desconocida región para los turistas no italianos. Desde Punta Mesco hasta Punta di Montenero idílicas calas, magníficos paisajes y preciosas rutas para los amantes del senderismo, todo bañado por el Mar de Liguria. Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola y Riomaggiore ubicados en la conocida como Riviera Ligure, al norte de Italia, son los cinco espectaculares y asombrosos pueblos que conforman Cinque Terre. La mejor opción para llegar hasta allí, es llegar a Pisa en avión y luego tomar el tren en dirección a La Spezia hasta Corniglia. Los cinco pueblos se pueden recorrer perfectamente a pie, llegando en barca hasta cada uno de ellos, por lo que no es necesario, ni recomendable por las características de la zona, alquilar un coche. Además no se permite el tráfico rodado en ninguno de los pueblos de Cinque Terre. Un patrimonio natural intenso de costa rocosa, bahías, playas y un mar de color azul profundo. Caminos y senderos con vistas impresionantes. Un entorno en el que el trabajo de generaciones ha transformado una tierra inaccesible en un paisaje de extraordinaria belleza. Un Ýrea Marina Protegida y un Parque Nacional que protege la singularidad de esta parte desconocida de Italia.