Escapada para ver las estrellas a la Ribera del Duero

Las grandes ciudades cuentan con una infraestructura lumínica que, en muchas ocasiones, no permite disfrutar del cielo. Las estrellas, constelaciones y demás apenas se pueden observar si, además de la contaminación lumínica, hay que añadir la atmosférica. Demasiados contras para los amantes de la astronomía y el cosmos que deben buscar lugares apartados. Éstos, claro, no resultan ni fáciles de encontrar ni, por supuesto, son los mejores para pernoctar en ellos, por lo que el llamado ‘turismo estelar’ se convierte en toda una odisea.



Sin embargo, hay excepciones, como la que acaba de crear el hotel Le Domaine, perteneciente a las bodegas Abadía Retuerta, en el vallisoletano pueblo de Sardón de Duero. Allí, en plenos viñedos de la Denominación de Origen Ribera del Duero, se encuentra este establecimiento de cinco estrellas, considerado uno de los mejores de España, perteneciente a la cadena Relais & Châteaux y que, además, fue el primero en nuestro país en ofrecer un servicio completo de mayordomos.



El nuevo programa del hotel, ubicado en una abadía del siglo XII, permite contemplar la Vía Láctea y las estrellas del Hemisferio Norte mediante un telescopio Celestron CPC 1100 GPS, ubicado en medio de la finca y con la completa seguridad de que no habrá la más mínima contaminación lumínica. “Es uno de los telescopios de última generación más potentes y contamos con uno de los cielos más limpios de España, por lo que es una oferta inigualable”, explica Andrés Araya, director general de Le Domaine.



Esta actividad tiene lugar en el Jardín de los Monjes, un enclave singular y exclusivo a orillas del río Duero y junto a la parte más antigua de la abadía: el ábside mayor de la iglesia románica del siglo XII. Además, no es un servicio que suponga un coste adicional para el huésped, sino que se incluye dentro del precio de la habitación (desde 380 €/noche).



Durante la experiencia, los huéspedes reciben una breve introducción sobre Astronomía, justo antes de empezar a observar planetas, constelaciones, los cráteres de La Luna, cúmulos de estrellas, nebulosas... La experiencia se acompaña con música relajante y una bebida. Además, si las condiciones lo permiten, también se podrán realizar fotografías mediante el telescopio.



Mientras cae la noche y podemos dar comienzo a la actividad, no tenemos por qué quedarnos aburridos en la habitación. Pasear por la abadía ya es toda una experiencia. Como hotel abrió sus puertas en 2012, tras una gran restauración que puede ser observada con tranquilidad, a pie de los viñedos. Cuenta con apenas 22 habitaciones, por lo que no hay peligro de masificación.



Además, de la gastronomía se encarga Pablo Montero, uno de los chefs más prometedores del actual panorama nacional. El restaurante principal del hotel se encuentra en el antiguo refectorio de la Abadía, de ahí su nombre, Refectorio. En él, además de sentirnos como si viajáramos en el tiempo, el paladar podrá disfrutar de un menú para gourmets, pues cuenta con una estrella Michelin.



Y, claro está, el mundo del vino no se mantiene al margen. En la Vinoteca, situada sobre La Cueva, reposa la colección privada de la bodega Abadía Retuerta desde sus orígenes. Allí se puede disfrutar de una cocina tradicional a base de raciones, así como catar los tintos y blancos más distintivos de este rincón del Duero.



Actualmente, el hotel está transformando el edificio de las antiguas caballerizas en ocho nuevas habitaciones y un Centro de Wellness & Spa, cuya apertura está prevista para julio de 2015. Será la gran novedad del año pero, mientras llega, qué mejor que extasiarse con el firmamento, una bóveda celeste que nos espera en todo su esplendor esta primavera.





Más información

Hotel Le Domaine

Abadía Retuerta