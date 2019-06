Escapada tranquila a la isla de Wight

Clima templado, acantilados escarpados, bellos paisajes, pueblos pintorescos y una singular historia. La isla de Wight es un destino que merece la pena visitar, sin importar cuál sea la época del año o la razón del viaje. Es un lugar idóneo para el retiro, para leer y respirar el aroma de la naturaleza, para caminar y conocer lugares recónditos que parecen reservados a que nosotros los descubramos. Es la isla más grande de Inglaterra y está situada en la costa sur, frente a Southampton, localidad de la que solo le separa el estrecho de Solent. Por ella pasaron los romanos, lucharon los vikingos y también los normandos, entre otras civilizaciones. Y todas y cada una de ellas dejaron un legado en la isla que simplemente ha sido erosionado por el viento, por lo que permanece en pie para uso y disfrute de sus visitantes. El acceso a la isla de Wight se hace a través de ferry, que se puede coger en los puertos de Portsmouth, Southampton o Lumington. La realiza británica ha jugado un papel fundamental en la historia de la isla de Wight. La reina Victoria adoraba pasar temporadas de retiro en la maravillosa Osborne House, situada en Cowes, una residencia con espectaculares jardines por los que se puede pasear. Esta localidad, situada al norte de la isla, acoge cada año en el mes de agosto una de las regatas más importantes del Reino Unido –y también la más antigua del mundo-. El Castillo de Carisbrooke fue la fortaleza que mantuvo encarcelado entre sus muros a Carlos I y que posteriormente sería la residencia de la Princesa Beatriz, la hija de la reina Victoria. Se puede visitar y merece la pena hacerlo. El antiguo molino de Calbourne Water Mill ofrece un montón de actividades, sobre todo para los niños, tales como un minigolf o varios talleres de cerámica. En el suroeste encontramos Alum Bay, donde la tierra, con formas escarpadas, se introduce en el mar creando una asombrosa imagen, estas rocas se llaman The Needles y en sus alrededores se puede coger un telesilla para visitar esta zona desde el aire o hacer excursiones en barca desde la playa si el tiempo acompaña. Los amantes de la naturaleza disfrutarán perdiéndose entre la flora que ofrece el Jardín Botánico de Ventnor, repleto de plantas tropicales debido al microclima que ofrece esta localidad. En Ventnor se pueden visitar también los Jardines Cascade o pasear tranquilamente por su paseo marítimo. La capital de la isla es Newport, en ella se pueden ver aún los restos de las villas romanas, como la de Newport Roman Villa, abierta al público. Además, se encuentra cerca del nacimiento del río Medina, que atraviesa la mitad de la isla y la divide en dos. Sus calles poseen bellos edificios, acogedoras casas y tranquilos restaurantes y pubs. La Quay Arts Gallery es el lugar perfecto para empaparse de las obras de artistas internacionales, mientras que la iglesia de St Thomas, muy cerca del ayuntamiento, es una de las más bonitas de la isla. Ryde es la ciudad más grande de la isla, posee amplias playas en las que relajarse y practicar deportes acuáticos. Pero, si lo que se quiere es conocer todos los secretos de la isla de Wight en el menor tiempo posible y cómodamente, lo mejor es subirse a su Steam Railway, un tren muy singular y magníficamente restaurado que recorre parte de la isla. Su famoso festival de música rock, cuya primera edición se celebró en el año 1968, se convirtió en el Woodstock europeo y consiguió reunir en sus primeros años a grupos tan míticos como The Doors, Jimi Hendrix, The Who, Bob Dylan, Leonard Cohen o Miles Davis. Pronto pasó a ser una cita imprescindible para los amantes de la música rock, e incluso los Beatles decían en su canción When I’m sixty four: “Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight”. Si necesitas más información para organizar tu escapada a la increíble isla de Wight, consulta la página web de su oficina turística: Visit Isle of Wight. Fotos cedidas por: www.visitisleofwight.co.uk