Escapada a una bodega a los pies del volcán

Cantina del Vesuvio es una bodega familiar que se encuentra a los pies del volcán, justo limitando con el Parque Nacional del Vesubio. Un entorno histórico fantástico rico en colores potentes de los viñedos, de los cielos abiertos y de sus vinos orgánicos.



Son 12 hectáreas que se nutren de un suelo lávico que juega un papel fundamental en el sabor único de cada botella.



Durante la visita podrás conocer la historia detrás de la bodega, el cuidado de las uvas y las características que hacen que las copas se llenen de un líquido muy especial.



El recorrido por las instalaciones te llevará a conocer los vinos creados a partir de las uvas Piedirosso y Caprettone, además de el Lacryma Christi, el vino que hacían los romanos y que hoy, puedes degustar en esta bodega. Ambas variedades de la fruta son muy típicas de esta región de Campania y pocas veces tendrás la oportunidad de probarlas. Así que qué mejor que hacerlo en origen.



Los guías te llevarán a caminar por los viñedos contándote las características de cada tipo de uva y los métodos que emplean para sacarle el mejor partido al sabor de sus frutos. Además de conocer las plantas, será buena idea que te des una vuelta por la bodega. Allí es donde se producen estos vinos volcánicos y orgánicos.



Maurizio Russo y toda su familia están al frente de la bodega que produce estos vinos. Realizar una visita guiada es una excelente forma de comprender la simpatía de los italianos a la hora de compartir sus costumbres y la mesa. Porque, también, puedes complementar tu visita con el menú degustación que incluye entrantes fríos y los infaltables espaghettis con salsa de tomate natural y albahaca, preparado con productos de la misma bodega. Te llamarán la atención los tomates Piennolo que son exclusivos de esta zona y son de cosecha propia. Se caracterizan por su brillante color y potente sabor, ya que por la composición del suelo, tienen un gusto como si ya tuvieran hasta sal. Son tomates como los que ya casi no encuentras en los supermercados de la esquina de casa.



Durante la comida, el antipasto de entrada estará acompañado por los vinos Lacryma Christi del Vesuvio Bianco DOP (100% Caprettone), Rosato (100% Piedirosso), y Rosso (100% Piedirosso). El postre, estará maridado con Capafresca Spumante Rosato (100% Aglianico) y Acquavite di Albicocche del Vesuvio, un destilado de albaricoques también de Cantina del Vesuvio.



Si eres celíaco, vegetariano o tienes algún requerimiento especial para la comida, sólo tienes que avisarles y te darán una solución.



Claro que si quieres, puedes pasar todo el día en los terrenos para completar la visita por los viñedos durante la mañana y luego hacer un paseo por los jardines. Por supuesto, una clase de cocina será el paso previo a la degustación de su menú, además de la cata de los diferentes vinos.



El atardecer sentado en la terraza, entre parras y con una vista sublime de las vides a contraluz y más allá el mediterráneo. Si el frío gana la lucha entre ti y tu abrigo, el hogar estará encendido para disfrutar del momento al calor de la leña.



¿Cuándo es la mejor época para viajar?

Dependiendo del paisaje que te guste ver. Pero la costa Amalfitana es un gran destino también para disfrutar fuera de temporada. Y como en avión desde Madrid estarás en Nápoles en 2 horas aproximadamente, puedes darte el gusto de ir hacer una escapada a Italia en un fin de semana o puente.



Para llegar A la Cantina del Vesuvio o programar to escapada a Nápoles y sus alrededores, puedes hacerlo a través de Iberia Express que durante el otoño-invierno tienen una frecuencia de 3 veces por semana, durante el verano pasará a 7 veces por semanas, o sea todos los días. Y los pasajes puedes encontrarlos desde 48 € por trayecto.



Azienda Agricola Vitivinicola Cantina del Vesuvio

Via Tirone della Guardia, 18 - 80040 Trecase (NA) Italy

Tel. +39 081 536 90 41

info@cantinadelvesuvio.it

