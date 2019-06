La emoción del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

Volamos a Brasil siguiendo la competición de la Fórmula 1. En el Autódromo José Carlos Pace en Interlagos en la ciudad de Sao Paulo los pilotos ya calientan motores. Lewis Hamilton, el piloto británico conquistó el pasado Gran Premio de Estados Unidos, su décima victoria de la temporada a muy poquito de proclamarse campeón del mundo por segunda vez. La cita brasileña promete ser espectacular para él, aunque aún queda una última carrera, el Gran Premio de Abu Dhabi. Fernando Alonso ya no tiene prácticamente posibilidades pero si opta a llegar al podium en Brasil. La escudería Ferrari trabaja en el coche del piloto español en el circuito Interlagos de Sao Paulo. Ya queda muy poco. Los próximos 7 al 9 de noviembre, vuelve la emoción de la velocidad. La penúltima etapa de la temporada 2014 de Fórmula 1 promete ser emocionante. Si algo tiene Sao Paulo es el título de segunda mayor ciudad de Ýmerica del Sur, lo que ya nos da un primer apunte de lo que vamos a encontrar allí. La ciudad parece no tener fin. Y no solo eso, es uno de los motores económicos de Brasil y también uno de los centros culturales más importantes del mundo. La ciudad que nunca para, cuenta con uno de los ocios nocturnos más cañeros del mundo. Aquí seguro que no te aburrirás. Los lugares turísticos están repartidos por toda la ciudad pero puedes empezar por visitar la Catedral metropolitana en la Praça da Sé, uno de los emblemas de la ciudad en el centro histórico con vitrales y detalles inspirados en la flora tropical, o el Monasterio de São Bento en cuya basílica se celebra misa con Canto Gregoriano interpretado por los monjes del monasterio. El Museu de Arte de Sao Paulo con obras de Rembrandt, Van Gogh, Picasso, Rubens, Goya y maestros brasileros, el Museu Paulista con obras locales y objetos que nos hablan de la evolución de la sociedad paulista de los siglos XIX y XX, o la Pinacoteca do Estado con exposiciones permanentes de artistas brasileros, en el barrio más cultural de Sao Paulo, son lugares imprescindibles para los amantes del arte. Otro museo fascinante es el Museo do Futebol, un espacio interactivo alucinante incluso para aquellos a los que el fútbol ni fu ni fa. Y por supuesto no puedes dejar de conocer el Barrio Oriental de Liberdade, uno de los barrios más pintorescos del centro de São Paul, donde se concentra la comunidad japonesa más grande del mundo fuera de Japón. Un lugar ideal para pasear, ver tiendas monísimas o comer en excelentes restaurantes asiáticos. Tampoco puedes dejar de subir al mirador de la Torre do Banespa, el edificio Altino Arantes, más conocido como la Torre do Banespa es un rascacielos desde el que vas a poder contemplar una vista panorámica de parte de Sao Paulo. Quedarás impactado después de comprobar la inmensidad de la ciudad. Y tampoco olvides visitar el Mercado Municipal imprescindible para los amantes de la gastronomía o recorrer andando la Avenida Paulista, tres kilómetros para tomarle el pulso a la ciudad. Y para finalizar compras y una visita al pulmón verde de la ciudad, el Parque de Ibirapuera. Hay mucho más, pero las carreras de velocidad no te dejarán mucho riempo. Disfruta de Sao Paulo en pareja o en compañia de tus amigos, y ya sabes que si no puedes viajar a Brasil, puedes seguir la Fórmula 1 en directo en Antena 3 Televisión.