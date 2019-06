El San Patricio más welcoming

El próximo 17 de marzo, se celebra en todo el mundo una de las fiestas más singulares, el Día de San Patricio, y aunque es una fiesta ya universal, es en Irlanda, su país de origen donde se viven más intensamente los preparativos.

Ya está todo casi a punto, queda muy poco para poder disfrutar de un fin de semana repleto de eventos populares en diferentes zonas de la isla. Prepárate para vivir intensamente el Día de San Patricio, una fiesta que atrae cada año a cerca de 100.000 personas de todas las partes del mundo a Irlanda.

¿Quieres vivir un auténtico Día de San Patricio? Pues hay que viajar a Irlanda. Los desfiles, el orgullo y su increíble legado hacen que este día sea único.

No te puedes perder el Festival de San Patricio de Dublín, que propone desde el 15 y hasta el 19 de marzo un sinfín de actividades culturales y de ocio que no dejarán a nadie indiferente. Bajo el lema Home, el festival mostrará el carácter welcoming o de bienvenida de la sociedad irlandesa, con un evento principal, el desfile, que tendrá lugar el día 17 al mediodía y que este año recorrerá la capital irlandesa bajo el título Home is where the heart is, El hogar se encuentra donde está el corazón. Un espectáculo lleno de color en el que participan compañías de todo el país, y al que se suman 2.000 miembros de bandas de Norteamérica y de Alemania, junto con las de Irlanda, bandas que dan el ambiente musical a la ruta de 2,8 kilómetros.

Durante estos días, Dublín es una ciudad mágica y vibrante, con multitud de citas y entretenimiento, espectáculos, teatro callejero, charlas, representaciones teatrales, rutas, actividades literarias y musicales, arte visual, cultura irlandesa, y mucho, mucho más.

Entre la programación destaca la proyección de la película de 1971 Los cuatro jinetes del Apocalipsis en la Catedral de San Patricio, acompañada de música en directo el jueves, 15 de marzo; la actuación de la banda folk-rock irlandesa The Spook of the Thirteenth Lock, que fusiona los sonidos tradicionales con guitarras eléctricas en la iglesia Pepper Canister. Un espectáculo que cuenta la historia del histórico Gran Cierre Patronal de Dublín de 1913, la cita el viernes, 16 de marzo. También habrá una colaboración entre el conocido músico y DJ irlandés Kormac y la orquesta The Irish Chamber Orchestra en el espectáculo "Kormac, Equivalent Exchange" que contará con la participación de hasta con 30 artistas invitados.

También puedes aprovechar tu viaje para explorar la isla de Irlanda en San Patricio, y asistir a los diferente desfiles que se llevan a cabo en diferentes localidades. Es el caso del más antiguo, el de Dingle, en el Condado de Kerry, un desfile que comienza a las 6 de la mañana.

En Armagh, donde Patricio comenzó su misión cristiana, el Festival Home of Saint Patrick arranca el 8 de marzo y se alarga 10 días, con un programa de eventos culturales, musicales y religiosos.

En Belfast, el Féile an Earraigh, el Festival de Primavera en gaélico, se va a celebrar del 12 al 18 de marzo con una gran variedad de eventos artísticos y culturales. La ciudad se va a convertir en una fiesta, en la que todos van a poder participar. Con sesiones de música tradicional, baile irlandés, conciertos, visitas y paseos, debates, charlas, sesiones de teatro, exposiciones y eventos literarios, además de citas juveniles y deportivas y de actividades familiares. Incluso en Dripsey, en el Condado de Cork, podrás festejar San Patricio con el inusual Dripsey Vintage Tractor and Car Run, una ruta de tractores y coches vintage que se celebra el domingo, 18 de marzo en esta localidad.

Pero además de en Irlanda, un año más el espíritu de San Patricio va a recorrer el mundo con sus ya célebres greenings, su buen ambiente de fiesta, y con espectaculares iluminaciones que van a teñir de verde algunos de los monumentos más importantes del planeta. En Londres el London Eye, en Nueva York el Empire State Building, la Civic Opera House en Chicago, las Cataratas del Niágara, que sin duda será una de las iluminaciones más impresionantes, la basílica del sagrado Corazón en París, el Coliseo en Roma, la Ópera de Sídney, el Cristo Redentor de Río de Janeiro o la Canton Tower de Guangzhou en China, entre muchos otros.

Y también en España se van a iluminar algunos monumentos y edificios, como por ejemplo la fuente de la Cibeles en Madrid, y este año el estadio de San Mamés en Bilbao.

Disfruta y vive tu San Patricio más especial en Irlanda. No te lo puedes perder.

