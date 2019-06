Dormir en el Taj Mahal, en Mumbai

Existe una anécdota curiosa alrededor del Taj Mahal Palace de Mumbai y es que el escritor irlandés George Bernard Shaw –autor de las obras que dieron como resultado las películas My Fair Lady y Pigmalión- exclamó tras alojarse en el hotel que después de esa experiencia él ya no necesitaba viajar hasta Agra para ver el Taj Mahal original. El escritor fue algo exagerado quizás pero lo cierto es que el Taj Mahal Palace Mumbai, un espectacular hotel que está inspirado en el mismísimo Taj Mahal, es una verdadera maravilla. Y, por consiguiente, dormir en él aunque sea durante una noche resulta todo un acontecimiento. Mumbai, o Bombay, es la capital del estado federal de Maharashtra y también la ciudad más poblada de la India. Y es aquí donde se encuentra este singular hotel de cinco estrellas. Con el paso de los años, se ha convertido en uno de los hoteles más emblemáticos del país y también del mundo. Pero no solo de apariencia vive el Taj Mahal Palace Mumbai y es que sus interiores son igual de espectaculares que su exterior. La sobriedad reina en cada estancia y aúna los estilos elegantes y discretos que decoran las 560 habitaciones y salas comunes. Todas las habitaciones tienen balcón privado, un sofá y televisión plana, a modo de suites, ya que dormir en ellas es todo un lujo. En su jardín, tiene una típica piscina paisajista que ayuda a aguantar las altas temperaturas, mientras que el centro de fitness permanece abierto la mayor parte del tiempo para los huéspedes más deportistas, con gimnasio, baños de vapor y sauna. El hotel cuenta con varios restaurantes con diferentes cocinas, un total de cuatro. El Masala Kraft tiene platos típicos indios, elaborados con recetas ancestrales, muchas especias y una presentación impecable. Mientras que en Golden Dragon se degusta comida china, en el Souk platos mediterráneos y en el restaurante Wasabi, como es lógico, recetas japonesas. El estilo decadente del Taj Mahal Palace Mumbai resulta enormemente atractivo para parejas o familias. Está rodeado de magia y tiene un toque especial que no poseen otros hoteles de la ciudad, por muy nuevos y modernos que sean. Quizás se deba a que data del año 1903 o a que los planos los diseñó un arquitecto extranjero. O a lo mejor se debe a que se ha contagiado de parte de la espectacularidad de la industria cinematográfica del país, Bollywood, que se concentra fundamentalmente en esta ciudad. La opulencia materializada en piedra de este hotel contrasta con el bullicio y el ruido continuo que invade la ciudad. Pero por muy increíble que sea el hotel, no hay que olvidarse que el destino es también digno de exprimir durante todas las horas que nos sea posible.