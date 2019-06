Dormir en una antigua fábrica de cerveza

Una antigua fábrica de cerveza es el lugar ideal para realizar muchas actividades. Pero, ¿te imaginas que una de ellas sea dormir? Sí, en Polonia es posible. Se trata de un edificio que durante décadas albergó una fábrica de esta bebida elaborada a base de cebada que conquistaba el paladar de muchos habitantes de la zona. Y nadie hubiera dicho por aquel entonces que en la actualidad se habría reconvertido en un hotel de diseño desbordante con 22 habitaciones. Su exterior de ladrillos engaña a primera vista y es que lo que desde fuera parece un edificio tradicional que ha sobrevivido al paso del tiempo, por dentro es un sorprendente alojamiento. Es el hotel Blow Up Hall 5050 y está en la ciudad de Poznan, una de las localidades más antiguas y grandes de toda Polonia, situada a orillas del río Varta. En el pasado, la ciudad era la cuna de la nación y en ella residían los monarcas polacos, por lo que su valor histórico es inmenso. Una visita a la ciudad siempre es un acierto para conocer de cerca la cara más tradicional del país y al mismo tiempo contemplar la creciente actividad comercial que se vive en sus calles. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial hizo mella en Poznan, por lo que al caminar por su centro uno se encuentra viejas construcciones al lado de otras edificadas tras 1945. Y, ¿por qué no combinar ambos aspectos en un hotel? Si uno observa de cerca sus habitaciones no sabría afirmar a ciencia cierta dónde se encuentra, pero optaría por ciudades como Nueva York, Tokio o incluso alguna de las grandes capitales europeas como Londres. Sus 22 habitaciones son lujosas, con detalles que sorprenden a todos los clientes como un iPhone para abrir la puerta de la habitación en vez de una llave o una tarjeta como en la mayoría. La tecnología es una de sus piezas clave e incluso a través de una pantalla táctil uno puede indicar si quiere tomar el desayuno en la cama o bien llamar al servicio de limpieza. El Blow Up Hall 5050 se encuentra en Stary Browar, el centro comercial y artístico de Poznan. El restaurante del hotel ofrece una carta en la que predominan los platos de cocina típica polaca, siempre con un toque moderno y nuevos sabores. Y el bar que también se puede encontrar en su interior, llamado Susznia, tiene cócteles y bebidas para todos los gustos, al mismo tiempo que una gran variedad de cervezas, lógicamente. Además, aquellos que quieran encontrar la oferta de ocio fuera del hotel lo tienen muy fácil debido a la buena ubicación: a cinco minutos a pie del casco antiguo. Y si uno quiere relajarse, en el interior del Blow Up Hall 5050 tiene servicio de masajes, baños de vapor y un servicio de atención en recepción 24 horas. Y mientras uno pasea por las zonas comunes y pasillos se puede encontrar esculturas y cuadros firmados por artistas de renombre.