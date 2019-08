Visitar una ciudad y probar su gastronomía es uno de los mayores hobbies de millones de personas alrededor del mundo. Londres no iba a ser menos, un lugar que, sin duda, ofrece una gran variedad gastronómica.

Pero, ¿para qué engañarnos? Su fish and chips nos tiene completamente cautivados. El mítico pescado rebozado con patatas fritas se ha convertido en el plato favorito de muchos de sus visitantes, sobre todo niños.

¿Dónde puedes probar el mejor fish and chips de la ciudad? Te mostramos los nombres de algunos restaurantes londinenses en los que ofrecen la mayor calidad de este plato? ¡para todos los gustos!

El primero de ellos es Toffs of Muswell Hill (38 Muswell Hill Broadway), el típico pub/restaurante británico antiguo que te atrapa. Google lo califica como ?Fish and Chips takeaway?, y cuenta con 4,4 estrellas y más de 460 opiniones. Además, ha ganado diversos premios gracias a la exquisita elaboración de su plato estrella: fish and chips.

Fish & Chips en Londres | Mark Hillary ? Flickr

Otro local de obligada visita es Fish Central (149-155 Central St, King Square) que, como su nombre indica, dedica sus platos al pescado, lo que les convierte en unos expertos en nuestro protagonista. Suma 4,5 estrellas con 420 reseñas.

No obstante, el título de Rey de las opiniones positivas se lo lleva Golden Union Fish Bar (38 Poland St, Soho), que cuenta con 4,3 estrellas pero más de 1.500 comentarios. ?Restaurante especializado en fish and chips?, señala un usuario de Tripadvisor. ?Delicioso fish and chips?, indica otro.

Lo cierto es que la calidad de este plato siempre se ha convertido en objeto de debate. Mientras que muchos infravaloran su elaboración, otros lo consideran una de las delicias más exquisitas del país. Y es que su receta guarda un curioso secreto: el rebozado está elaborado, además, con cerveza. ¡Lo que lees!

Fish & Chips | Andrew Dunn ? Wikipedia

Está claro que es cuestión de gustos, pero, para gustos los colores. ¿No es así? ¡Atrévete y pruébalo! Queremos conocer tu opinión.