Dominar el paisaje desde el Hotel Carlton St Moritz

Quizá, que esté por encima de la ciudad dominando el paisaje sea una muestra más del poderío que desprende el Hotel Carlton St Moritz. Ubicado a 1.856 m de altura y con un alto promedio de días soleados durante el año, este enclave suizo ha sido destino preferido por muchos de los personajes más destacados de los últimos tiempos. Y aunque es aire exclusivo suene un poco soberbio, la verdad es que desde que entras por su lobby, todo te hace sentir cómodo. Maderas en los ambientes y el mobiliario; textiles de tacto exquisito en cada espacio y ese tipo de decoración sofisticada pero no pretenciosa, completa la vivencia. Esa calidez que sientes en el Carlton también tiene que ver con su personal. Las grandes escuelas de hostelería, ¿dónde están? En Suiza. Así que espera que la atención sea magistral. El estilo clásico del edificio, diseñado en 1913, tiene unas vistas fantásticas al lago y los alpes suizos, que podrás disfrutar tanto desde sus restaurantes, el Spa, el solarium y hasta desde tu habitación. Las suites tienen como mínimo 45 metros de detalles de lujos y espacios amplios. Desde el Penthouse podrás dominar una visión 360ª del paisaje de St. Moritz y sus montañas. Durante el día, puedes aprovechar las múltiples actividades en la nieve. Y si no llevas tu equipo al completo, no te preocupes. El Carlton cuenta con una completísima tienda de venta y alquiler de todo lo que necesitas para el ocio de invierno. Cuando llega la noche, te espera el restaurante Tschinè y el espacio gourmet Da Vittorio dirigido por los hermanos Enrico y Roberto Cerea, que han recibido 3 estrellas Michelin. Eso sí, no olvides llevar prendas un poco más elegantes para sentarse en sus mesas. Y también carga con tu bañador, lo necesitarás para disfrutar de los masajes y tratamientos de belleza superexclusivos de su spa. Si bien este 5 estrellas es de lo más exclusivo que encontrarás, el verdadero lujo está en la combinación de paisajes de ensueño, actividades en la nieve y todo lo que tiene para ofrecerte el Hotel Carlton St Moritz.