Disfruta de un submarino privado en Fiji

Lo último de lo último en un resort de lujo ha llegado a las Islas Fiji. Si eres un loco de las profundidades marinas, si deseas más que nada en el mundo conocer de cerca a los peces payaso, las tortugas de carey y los tiburones, pero no puedes o no sabes o no te atreves a bucear con botellas de oxígeno, ahora ya tienes una increíble opción. Laucala Island ofrece a sus clientes un submarino biplaza privado llamado DeepFlight Super Falcon. Esto es lo más de lo más, en lo que a ofertas de vacaciones se refiere, porque un paseo en este bólido submarino es posible alojándose con un todo incluido en este super complejo excepcional. Hay que viajar un poco lejos, esos es cierto. Laucala es una de las tres pequeñas islas frente a la costa noreste de Taveuni en Fiji. Rodeada de lagunas y arrecifes de coral en el Pacífico Sur, Laucala ofrece exclusividad en una isla privada, pero está a poca distancia gracias a los vuelos regulares a Fiji desde Australia, Hong Kong, Corea, Nueva Zelanda y los Estados Unidos. Pero volvamos al submarino que es lo que más nos interesa. El DeepFlight Super Falcon es un micro submarino con alas que nos da la oportunidad de disfrutar bajo el agua de vistas de 360 grados gracias a sus cúpulas acrílicas. Puede operar a una profundidad de hasta 457 metros en una inmersión y es la nueva atracción en lo que a extravagancias se refiere. Unas vacaciones de auténtico lujo en las 25 villas de Laucala, todas decoradas como las tradicionales casas de Fiji, con materiales naturales, techos de paja de hojas de palmas de sagú, madera doga local, tallos de helecho Bala Bala y un tejido de cáscara de coco tradicional conocido como magi magi. Con los dormitorios y zonas de estar abiertas a los jardines privados, cada una con una piscina de borde infinito iluminada con antorchas Tikki que se encienden al anochecer. Las villas disponen de un buggy. Exclusivas y privadas ubicadas en parajes espectaculares de la costa norte de la isla. Todas las villas disponen de TV de plasma, Bose iPod dock, Wi-Fi y nevera surtida con champán y por supuesto, de Red Bull. No es vano el propietario del complejo es el austriaco Dietrich Mateschitz, co-propietario de la empresa de bebidas Red Bull. Once Plantation villas en un bosque de cocoteros junto a una playa privada. Las cuatro villas Plateau en la montaña de Nawi en el corazón de la isla rodeadas de selva tropical y vistas increíbles. Siete villas Seagrass en la orilla de una playa de arena blanca. La villa Península sobre un acantilado y la playa. La villa Hilltop Estate en uno de los puntos más altos de la isla, dominandio el archipiélago de Fiji. La zona común incluye una piscina que imita la laguna de Laucala, de 2.000 metros cuadrados tiene un cubo de cristal de 25 metros de largo para practicar natación, el no va más del lujo y la sofisticación. Centro de ocio con biblioteca y recepción para organizar las actividades del día, actividades infantiles y por supuesto, Spa, Centro Wellness y Gimnasio. Cinco bares y restaurantes que ofrecen comida internacional, tailandesa y local. La filosofía integral abarca toda la isla, con su propio ganado y verduras, el cuidado de sus propias aves de corral y los productos de las islas. Pero como no solo de relajarse vive el hombre, Laucala Island es también el paraíso de los aventureros. Todo tipo de deportes acuáticos a tu alcance en el océano azul de Fiji, desde windsurf, kitesurf, kayak y motos de agua, a gafas de buceo para conseguir el certificado PADI en el Dive Center y así poder ver de cerca las tortugas carey y los peces ángel. Excursiones andando por la selva, incluso golf, visitas a granjas locales y paseos a caballo te permitirán explorar la isla. El resort dispone de una flota de 14 barcos, incluyendo uno abierto para la pesca deportiva, así como veleros tradicionales de Fiji, nada más romántico que un crucero al atardecer. Y para llegar, si no dispones de yate privado, el hotel posee y opera su propia pista de aterrizaje y tiene un avión el servicio las 24 horas. No se puede pedir más. No es barato, los precios van desde 4.043 euros la noche, pero recuerda que esta todo incluido, así que si quieres dar un paseo en el submarino, y todo lo demás, puedes reservar en Laucala Island, un auténtico paraíso en Fiji.