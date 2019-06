Diseño contemporáneo y spa de lujo a orillas del Mar Negro

Sochi se prepara a fondo para celebrar el primer Gran Premio de Rusia de Fórmula 1. Ciudad turística por excelencia, es famosa por sus playas, sus spas, su clima y la belleza natural de su entorno. Hay quien la conoce como la Riviera Rusa en alusión a la espectacular franja costera mediterránea de Francia. Los hoteles en Sochi son realmente exclusivos, como lo es RODINA Grand Hotel & Spa, un refugio que ofrece estilo, lujo, tranquilidad y un servicio impecable. El resort se encuentra rodeado por un parque de 15 hectáreas a orillas del Mar Negro, en la ciudad y en un antiguo edificio remodelado de estilo neoclásico de la época de Stalin. Gigantescos cedros, arces y rododendros, junto a plantas únicas de todo el mundo caen en pendiente suavemente hacia el mar como una alfombra. Una impresionante escalera abierta rodeada de arbustos y plantas exóticas conduce a la entrada principal. Sobre un diseño y proyecto del famoso arquitecto italiano Matteo Thun y una decoración interior a cargo de los artistas Susanne Loggier y Patrick Brugmann, este hotel boutique es uno de los más elegantes y exclusivos de Sochi. Todas las habitaciones están situadas frente al mar Negro y cuentan con grandes terrazas y zona de estar. Decoradas con muebles contemporáneos, con todas las comodidades, una gran pantalla de plasma, baño privado y wifi gratuita. Dos restaurantes de lujo que en realidad son uno que cambia de decoración. Por el día "Moskva" y por la noche "Negro Magnolia" con especialidades mediterráneas y rusas. "Cho-Co-Te" y Lounge Bar "LILI" son la opción para comidas ligeras. "Negro Mar Beach Club" situado en la playa de guijarros, considerado como uno de los mejores de Sochi. Y no hay nada más romántico que una cena cerca del mar en el restaurante "Nebesa" abierto en verano. Además, el resort cuenta con playa privada, club infantil, piscina exterior e interior, cine, sala de billar y pistas de tenis, baloncesto y voleibol. Y para poder moverte por el complejo coches de golf. Rodina tiene también uno de los mayores centros de spa de Europa. Con más de 4 000 metros cuadrados, es uno de los balnearios más populares de Sochi. Cuenta en sus instalaciones con dos piscinas de 25 y 35 metros de largo, un gimnasio bien equipado, canchas de tenis profesionales y 16 salones de SPA. Cuidados facialesy corporales único. Balneoterapia, todo tipo de masajes, incluyendo masaje tailandés, realizado por especialistas. Muchos de sus programas y tratamientos se han desarrollado especialmente para el Grand Hotel & SPA Rodina y son realmente únicos. Este hotel es uno de los que ofrece The Leading Hotels of the World. Tanto si estás pensando en viajar a Sochi para disfrutar del Gran Premio de fórmula 1, como si lo que buscas son unas vacaciones de lujo con Spa, sin duda este hotel boutique te encantará.