Diez habitaciones junto al Adriático

La bahía de Opatija es el culmen al norte de las islas del Adriático croata. Allí, en el continente, se encuentran localidades que se rindieron al lujo y al glamour, convirtiendo esta pequeña franja costera en el ‘Monte-Carlo’ de Dalmacia. Uno de los puntales es el Hotel Bevanda, un cinco estrellas, de apenas 10 habitaciones y que ofrece impresionantes vistas sobre el mar. La historia del complejo se remonta a principios de la década de los años 70, donde los propietarios levantaron, con el mismo nombre, un coqueto restaurante. El éxito les llevó a ampliar el negocio, construyendo el que sería el primer cinco estrellas de diseño del Adriático Norte, y siempre con el reducido número de habitaciones para poder proveer a los huéspedes de un trato completamente personalizado. Así, en las habitaciones no se ha escatimado en muebles de diseño, piezas de arte contemporáneo y materiales de lujo que hagan de la estancia toda una experiencia. Una gran remodelación ha permitido incluir detalles únicos como duchas de alta tecnología integradas dentro de las suites, con espacios separados y el mejor sistema de televisión y sonido. James Joyce y Giacomo Puccini dan nombre a las mejores suites, dos espacios que cuentan con su propio jacuzzi y camas de gran tamaño, así como unas terrazas que dominan la costa, con las primeras islas del archipiélago en primer término. El resto de habitaciones también se han bautizado con otros personajes famosos, como Sergei Esenin, Albert Einstein, Vladimir Nabokov o Gustav Mahler, entre otros. Siendo el origen del negocio, la restauración no se ha dejado al azar en la nueva vida del Bevanda. Al frente de los fogones se encuentra Andrej Barbieri, que se ha especializado en cocina mediterránea, con especial atención a ingredientes locales. Cada día se ofrecen platos de pescados diferentes, según lo que hayan capturado los marineros de la ciudad, y no faltan ostras ni mariscos. Entre los platos estrellas, el risotto con fauna marina de la bahía, el Fagottino (pasta con queso ricota y foie-gras Torchon con azafrán) o el filete de pescado con trufa negra y foie-gras Creme Brulée. Delicias a las que será imposible decir que no, sobre todo si se degustan junto al mar arrullando cada bocado. Sus suites, disponibles a partir de 90 €/noche, son las mas codiciadas de la región, de ahí que obliguen a reservar con mucha antelación. Eso sí, la previsión merecerá la pena, porque nos aseguraremos las mejores vacaciones.