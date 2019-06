5 destinos perfectos para visitar con el fin del verano

Llega el final del verano. Lo creas o no, estamos a tan solo unas semanas de despedir el buen tiempo, la playa, las vacaciones y todo lo que la palabra “verano” ha significado siempre. Ahora bien, no tiene por qué ser una despedida triste: ¿qué tal un último viaje para decir adiós a este verano 2018 con la mejor de las vibraciones?

Si eres de los que quieren alargar estas fechas un poquito más, muy atento a los siguientes destinos porque entre ellos puede estar ese que tanto necesitas para dejar ir el verano de la mejor de las maneras. Ahí van.

1. Algarve (Portugal)

Seguro que desde hace unos años no dejas de oír hablar de esta localidad portuguesa situada en el sur donde las playas parecen de mentira y los paisajes de cuento. No nos extraña: todo lo que se dice de este lugar está justificado. Y con el final del verano puede ser visitado con mucha tranquilidad, pues no encontraremos malas temperaturas y las playas poco a poco se van quedando vacías. Ideal para quien no haya tenido suficiente sol y arena durante los meses anteriores.

Marrakech | Marruecos

2. Marrakech (Marruecos)

Con Marrakech sucede algo similar: en los últimos años, ha habido un boom impresionante a la hora de viajar a la ciudad. Seguro que conoces a alguien que ha estado, y seguro que te has preguntado en algún momento cuándo irás tú. Pues bien, septiembre no es un mal mes para hacerlo. Las temperaturas siguen siendo altas, pero comienzan a ser soportables. Y lo que encontraremos a nuestro alrededor nos hará desconectar justo antes de tener que volver a conectar del todo, así que nos relajaremos y disfrutaremos como en pocos otros lugares. Además, como quizá sabréis, los precios en relación a este viaje son prácticamente inmejorables.

Menorca | España

3. Menorca (España)

Menorca es un paraíso para quien lo sepa aprovechar bien y estas semanas que tenemos por delante siguen siendo aprovechables. Las temperaturas no descienden, Menorca tiene muchas cosas que ofrecer y disfrutaremos de una tranquilidad necesaria antes de lanzarnos de nuevo a la rutina.

Munich | Alemania

4. Munich (Alemania)

La región de Baviera es muy interesante y Munich es su centro operacional. Además de disfrutar de una ciudad única, son muchos los lugares a su alrededor que pueden interesarnos, como el famoso Castillo de Neuschwanstein que deja a los turistas con la boca abierta. Por si esto fuera poco, durante las últimas semanas de septiembre y las primeras de octubre se celebra el Oktoberfest, el festival de cerveza más importante del mundo.

Sicilia | Italia

5. Sicilia (Italia)

Siempre es una buena época para visitar esta preciosa y peculiar isla italiana, pero parece que septiembre nos llama aún más. El turismo sigue siendo alto, por lo que sigue contando con un ambiente vacacional perfecto, y las temperaturas se mantienen también en esta línea. Desde Palermo a Catania, son muchos los rincones que podemos descubrir si tomamos un coche y nos lanzamos a la aventura. ¿Qué mejor manera de terminar el verano?