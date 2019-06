6 destinos alternativos para viajar en verano

El verano suele asociarse con playa y calor. Y esta combinación es perfecta para quien busque unos días de tranquilidad, de relax, disfrutando de las altas temperaturas y sin tener que preocuparse por nada más. Este es el plan habitual para la gran mayoría de las personas, pero hay quien busca algo diferente.

El verano es, también, la época del año en la que solemos disfrutar de más tiempo de vacaciones, por eso también debemos pensar fríamente en ellas. Aunque en ciertos momentos necesitamos playa y nada más, de vez en cuando deberíamos aprovecharlo para pensar en destinos alternativos que no podríamos visitar en ningún otro momento, por diversas razones. A continuación os dejamos seis ideas que debéis tener en cuenta en este sentido.

Chipre

Esta isla es uno de los destinos más bonitos que encontramos en Europa y no suele ser el centro del turismo, por lo que además podríamos disfrutar de ella con total tranquilidad. Comenzando por su capital, Nicosia, y disfrutando de otros destinos como Pafos, Chipre tiene muchísimo que ofrecer y es diferente a lo que estamos acostumbrados.

Escocia | Destinos alternativos

Escocia

Perfecto en cualquier época del año, este país no suele estar entre los elegidos para pasar nuestras vacaciones de verano y es un error. Escocia tiene mucho que ofrecer, desde ciudades majestuosas como Edimburgo hasta pueblos que nos conquistarán desde el primer momento, como St. Andrews, por poner un ejemplo. Si nos decidimos por este destino, es obligatorio recorrerlo de arriba a abajo en coche y sin prisa (en la medida de lo posible). La temperatura es agradable y nos recibirán con los brazos abiertos.

India | Destinos alternativos

India

Podemos poner como destino principal la capital del país, Nueva Delhi, pero ir a India y no recorrer tanto como podamos de este destino es como no haber ido. No podemos permanecer únicamente en la capital: tenemos que movernos. Por eso, necesitamos muchos días para hacerlo y un plan bastante amplio, porque de otra manera no volveremos satisfechos. Esta es la razón por la que el verano, con muchas vacaciones por delante, es la época ideal. No os defraudará.

Luxemburgo | Destinos alternativos

Luxemburgo

Un país prácticamente olvidado que enamora a todos aquellos que se animan a descubrirlo. Su capital, Luxemburgo, es preciosa y todos los pueblos que la rodean también. Tiene un encanto muy especial, muy único, y estamos convencidos de que te sorprenderá porque lo más normal es haber escuchado muy poquito de este país situado en el corazón de Europa.

Rumanía | Destinos alternativos

Rumanía

Desplazarse hasta su capital, Bucarest, es bastante sencillo y a partir de ahí podemos construir un viaje muy bonito que nos lleve hasta su costa, con una Constanza que brilla con luz propia. Rumanía cuenta con unos pueblos preciosos (también con el Castillo de Drácula, visita obligada) y recorrerla en coche, con tranquilidad y con muchos días por delante, es una buena opción que seguramente no habréis tenido en cuenta.

Suiza | Destinos alternativos

Suiza

Como sucede con Rumanía o con Escocia, probablemente Suiza no sea el primer país al que recurráis cuando estéis planeando vuestras vacaciones de verano, pero también es una gran decisión. Comenzando por Zurich, su ciudad más poblada, podríamos desplazarnos por el país descubriendo paisajes de ensueño que no tenemos demasiado presentes y pueblecitos en los que querremos quedarnos de por vida. Es un destino alternativo y siempre acertado.