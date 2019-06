6 destinos alternativos a las ciudades más populares del mundo

No sabemos si es por efecto contagio o porque verdaderamente todos encontramos algo único y especial a estas ciudades, pero existen algunos destinos que absolutamente todo el mundo quiere visitar. Aunque no siempre se encuentren en las primeras posiciones de nuestro ranking, Paris, Nueva York, Londres y un largo etcétera de lugares verdaderamente famosos están en nuestra lista de deseos. Sin embargo, no son los únicos destinos que merece la pena visitar y que nos pueden ofrecer exactamente lo que buscamos, pero con menos aglomeraciones y de una manera algo diferente.

Hay muchas ciudades esperándote, muchos lugares que generalmente los turistas pasan por alto y que no contemplan como merecen, por lo que algunos continúan siendo un verdadero secreto. Es evidente que existen una serie de ciudades que todos deberíamos visitar al menos una vez en la vida, pero si estás en esa época en la que no te apetece encontrarte con hordas de turistas durante tus vacaciones y en la que tienes ganas de descubrir, te recomendamos estas interesantes alternativas a los destinos más populares del mundo. ¡Te van a encantar!

Bath | Inglaterra

En vez de Londres, Bath

Londres es una maravilla, en eso estamos de acuerdo. Pero siempre suele estar plagado de turistas, razón por la cual es posible que haya quien no disfrute en exceso de su viaje. Si quieres contemplar el encanto inglés sin sentir el agobio que se puede vivir en las grandes ciudades, apuesta por Bath. Un remanso de paz verdaderamente bello.

Brujas | Bélgica

París no es la única ciudad del amor. ¡Prueba con Brujas!

Uno de esos destinos que siempre nos apetece visitar con nuestra pareja es París. La ciudad del amor para muchos también sufre el estrés de las aglomeraciones de turistas, algo que quizá no te apetece si vas a pasar unos días tranquilos para disfrutar de tu amor. Si es así, te recomendamos que viajes a Brujas, en Bélgica, una ciudad preciosa y cargada de romanticismo.

Pula | Italia

A cambio de Roma, Pula

El trío de oro lo completa Roma, otra ciudad a la que todo el mundo quiere viajar, especialmente para contemplar esos restos del Imperio Romano que nos dan pruebas de su grandeza. Pula, en Croacia, también tiene increíbles ruinas, que se suman a una belleza especial en sus calles y a ¡la playa! un destino que lo tiene absolutamente todo (menos agobio turístico).

Nikko | Asia

Cambia Kioto por Nikko

A veces, cuando visitamos un lugar que hemos admirado desde la distancia, y nos lo encontramos repleto de turistas pierde cierto encanto. Esto es algo que, en cierta manera, podría ocurrirte con Kioto. Si quieres disfrutar de la paz de los templos y los santuarios japoneses, también te aconsejamos que viajes a Nikko.

Ho Chi Minh | Asia

Deja Bangkok para más adelante, descubre Ho Chi Minh

En los últimos años, Tailandia y su capital, Bangkok, se han convertido en destinos muy populares a nivel mundial. De hecho, ésta ha sido la ciudad más visitada de todo el mundo en 2017. ¿Quieres huir de las aglomeraciones? Visita Vietnam y Ho Chi Minh, en la que la modernidad también está muy presente.

Valparaíso | Argentina

Del colorido de Buenos Aires a la explosión de color de Valparaíso

Aunque algo lejano, todos hemos soñado alguna vez con viajar a Buenos Aires y pasear por el mitiquísimo Barrio de La Boca. Y, una vez más, eso ha provocado que se llene de turistas. Sin embargo, no demasiado lejos nos encontramos con otra maravilla colorida: Valparaíso, en Chile. Uno de esos lugares que deberías visitar al menos una vez en la vida y que te atrapará por completo.