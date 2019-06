Design District, el epicentro de la modernidad está en Helsinki

Aquellos que viajan buscando los barrios más postmodernos del mundo tienen parada obligada en la capital finlandesa. Helsinki fue en 2012 la Capital Mundial del Diseño y herencia de aquella celebración fue el proyecto Design District. En este caso, mucho más que un barrio, ya que se trata de una concentración en más de dos docenas de calles de hasta 60 locales de última tendencia. Boutiques de decoración, moda postmoderna, joyerías artesanas con diseños únicos tanto en oro como en bisutería, tiendas de antigüedades, galerías de arte, restaurantes, cafeterías... Más de seis decenas de referencias que compilan el presente y, sobre todo, el futuro de lo que entendemos como 'diseño escandinavo' y que han convertido a Helsinki en el referente europeo del nuevo interiorismo, entre otras artes modernas. Design District está pensado, especialmente, para el turista ávido de tendencias. No es necesario ser un 'coolhunter' para disfrutarlo, pero seguramente acabaremos convertidos en uno ya en el primer paseo que demos por el centro de la ciudad. Como es un mundo cambiante, cada semestre se edita un mapa en el que se listan los locales, tiendas, museos y eventos más importantes. No falta nunca el Design Museum o el Museo Finlandés de Arquitectura, dos totems del diseño al que hay que hacer reverencia. Y para los que necesiten un poco de ayuda, todos los viernes se organiza un tour gratuito con guía que, durante dos horas y media, va acompañando y desgranando lo más interesante que ofrece el distrito del diseño para, luego, que cada uno pueda acudir y comprar donde le apetezca. Será imposible irse de Helsinki sin una pieza única, un diseño que no encontraremos más, ideas para hacer nosotros mismos en casa... y un listado de piezas de arte y mobiliario que querremos en nuestra próxima mudanza. Amantes del diseño, vayan sacando billete. Próxima escapada de compras: Finlandia.