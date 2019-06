Un desértico y espectacular paisaje al sur de California

Áridas montañas y altas planicies desérticas al este de Palm Springs, en California. Peñascos y rocas escarpadas, restos de antiguas minas de oro y llanuras desérticas con árboles únicos. Entrar en el Parque Nacional Joshua Tree es como hacerlo en otro mundo, un paisaje desértico sorprendente. Sobre la arena plana, miles de curiosas y extrañas plantas y miles de árboles Joshua, aún más extraños si cabe. Formaciones increíbles redondeadas y erosionadas a lo largo de los años, por todas partes, y picos de montañas yermas, diez de ellas de más de 1,524 metros de altura, completan un paisaje único.



El Parque Nacional Joshua Tree, se encuentra en una intersección donde el alto Desierto de Mojave se cruza con el bajo Desierto de Colorado. Al sur de California, a aproximadamente 250 kilómetros al este de la ciudad de Los Ángeles, este parque abarca una extensión de más de 3,000 kilómetros cuadrados de desiertos a una gran altitud.



Y el caso es que los Joshua Tree, los árboles que dan nombre a este Parque, se conocen en todo el mundo, desde que el grupo U2 bautizó a uno de sus álbumes con su nombre y el Parque Nacional apareció en la portada de su disco “The Joshua Tree”



Visitar este Monumento Natural es maravilloso. Una zona excepcional, en la que la naturaleza salvaje del desierto te atrapa. Hay mucho que ver. Una de las mejores zonas y también una de las más populares es Keys View, sobre la cresta de las montañas de San Bernardino, desde donde se puede disfrutar de las mejores vistas panorámicas del valle de Coachella; de la espectacular falla de San Andrés, que se extiende desde el Golfo de California hasta la costa de Mendocino al norte de San Francisco y que atraviesa también el valle; y de las altas cumbres de San Jacinto y San Gorgonio.



Otro de los lugares más curiosos del parque es Cottonwood Spring, cerca de la entrada sur. Con una orografía especial, resultado de la actividad sísmica, una zona utilizada durante siglos por los indios Cahuilla y que fue muy importante también en la época de la fiebre del oro, con molinos que procesaban este material.



En la zona de Black Rock Canyon hay un hermoso bosque de árboles de Joshua, además de rutas de senderismo y vida silvestre que se puede ver justo al sur de Yucca Valley. Ardillas, liebres y conejos, aves, búhos y los graciosos correcaminos. Cuando se pone el sol, se puede escuchar el "canto" de los coyotes que viven cerca de la zona de acampada.



Y Skull Rock es una parada imprescindible de la carretera principal, cerca de Jumbo Rocks Campground, un lugar de acampada mágico.

Al oeste de Twentynine Palms, Indian Cove es uno de los lugares de acampada más populares, desde el que sale un sendero natural que da acceso al Wonderland of Rocks, un valle de rocas realmente espectacular.



Si dispones de poco tiempo, lo mejor es solicitar alguna de las actividades guiadas por guardabosques en el Centro de Visitantes, donde también imparten charlas sobre los mejores caminos para el senderismo, los lugares de escaladas y las zonas más espectaculares. También, si decides pasar la noche, tienes que saber que en primavera y otoño hay fogatas nocturnas ideales para compartir con tus amigos después de un día de aventura.



El Parque dispone de nueve áreas de acampada con mesas, parrillas de horno y servicios. Solo hay que llevar agua y leña. No hay nada como pasar una noche en el desierto bajo la luz de las estrellas.



El mejor acceso al Parque Nacional Joshua Tree es a través de la entrada del Centro de Visitantes en Cottonwood Springs cerca de Palm Desert, en California. A sólo 30 minutos en coche de Palm Springs, una lujosa ciudad refugio de celebrities. En la que encontrarás los mejores restaurantes, tiendas de diseñadores y espectaculares campos de golf, que contrastan con la sobria belleza del Parque Joshua Tree.

Y hay otras dos entradas. Una al oeste, a 8 kilómetros al sur de la intersección de la carretera principal 62 y el bulevar Park, en Joshua Tree Village. Y otra en Twentynine Palms, a 5 kilómetros al sur de la intersección de la carretera principal 62 y Utah Trail.



Los Ángeles y San Diego están a tan sólo 3 horas en coche del Parque Nacional. Hay pocas carreteras que recorran este espacio natural, pero sí hay áreas abiertas y caminos para explorar y disfrutar de sus espectaculares paisajes.

Si te gusta la naturaleza virgen, la escalada y el senderismo, el Parque Nacional Joshua Tree, te ofrece paisajes increíbles y actividades a medida.



Si quieres descubrir el desierto de California, no puedes dejar de visitar este increíble espacio natural de los Estados Unidos.

Parque Nacional Joshua Tree