Descubrir la belleza submarina de Sipadan

Situada en la preciosa isla de Borneo, la tercera más grande del mundo, encontramos la región de Sabah, uno de los trece estados de Malasia. Sabah es naturaleza, crisol de culturas, diversión, aventura, selvas exuberantes, hermosas y fantásticas playas y una exótica gastronomía. Una mezcla perfecta para unas vacaciones de aventura increíbles porque no es exagerado afirmar que posee todos los ingredientes para que cualquier escapada sea inolvidable. Allí es posible, incluso, ver la flor más grande del mundo, la Rafflesia, o una de las montañas más altas del sureste de Asia, el Kinabalu, con sus 4.095 metros de altura sobre el nivel del mar.

Pero si por algo destaca especialmente esta región es por ser uno de los mejores lugares del mundo para los amantes de las profundidades marinas. Algunos de los sitios de buceo más famosos y espectaculares del planeta están allí, concretamente en la isla de Sipadan. Es una tractivo que se combina con playas de aguas azules, arrecifes de coral y atolones. Hay tantos rincones donde sumergirse, que algunos aun no han sido explorados.

Hay un total de 12 sitios marcados para el buceo. Los más importantes son Tortuga Cavern, Barracuda Point, South Point y Hanging Gardens. Y no te preocupes si no eres un buzo experto. Puedes inscribirte en uno de los muchos cursos de buceo en cualquiera de los resorts de buceo de Sabah.

Si te gusta que tu descenso sea exótico, aquí encontrarás criaturas marinas raras o en peligro de extinción como las tortugas verdes y de carey, el pez napoleón, almejas gigantes, tiburones y barracudas. Sabah es conocido por los habitantes de su arrecife, y por sus seres extraños. Jacques Cousteau, el famoso oceanógrafo francés, describió una vez a la isla de Sipadan como "una auténtica obra de arte de la naturaleza". Y como toda pieza artística, es pequeña. En 25 minutos a pie se puede recorrer todo su territorio, pero la gran diversidad de vida marina que alberga sí que es infinita. Más de 3.000 tipos de peces y cientos de especies de coral han sido clasificados en este rico ecosistema.

Declarada santuario de aves en 1933 por el Gobierno Colonial de Borneo del Norte, y en 1963 por el de Malasia, en su densa vegetación podemos encontrar una gran variedad de aves tropicales como águilas marinas, martines pescadores, estorninos o palomas torcaces. También crustáceos exóticos de la talla del increíble cangrejo de coco. Estos vagan por sus playas y se escabullen entre la maleza. Los encuentros con las tortugas son casi seguros al bucear alrededor de la isla. Sipadan es conocida por su inusual número de tortugas verdes y de carey, que se reúnen allí para aparearse y anidar, y no es raro para un buzo ver más de 20 ejemplares en cada inmersión.

Para llegar a Sipandan, hay que tomar un vuelo de 55 minutos desde Kota Kinabalu a Tawau, y desde allí conducir una hora en coche hasta Semporna. De Semporna a Sipadan hay otros 40 minutos en lancha rápida. Lo mejor es organizar el transporte con tu operador turístico.

Algunos consejos si vas a viajar a la zona. Es costumbre quitarse los zapatos antes de entrar en una mezquita o en una casa particular (en los lugares de culto hay que vestir apropiadamente). Por razones religiosas, algunos prefieren no tener contacto físico con los demás, pero los apretones de manos se aceptan. El nudismo no está permitido y está muy mal visto. Y evita apuntar con el dedo índice a los demás, ya que es una muestra de muy mala educación.

Sabah es famoso por sus grandes tesoros naturales, como el Área de Conservación de Danum Valley, y por Tabin, la mayor reserva de vida silvestre del estado. Si te gusta bucear, anota este destino en tu lista. No hay nada como sumergirse en este paraíso natural.

