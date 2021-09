Descubre Zhaotong, la ciudad China que es considerada la más estrecha del mundo

Estamos ante uno de los lugares más asombrosos que podemos encontrar en el mundo y, siendo honestos, no es para menos. Se trata de una ciudad de lo más extraña y magnífica que desde luego no deja indiferente a nadie. Estamos hablando, cómo no, de Zhaotong.

Se trata de una ciudad situada en la provincia de Yunnan, en China. Al norte limita con Yibin, al este con Liupanshui, al oeste con Panzhihua y, por último, al sur con Qujing. Tal es su espectacular que cuenta con cascadas, cañones, bosques completamente vírgenes e, incluso, cuevas kársticas. ¡No tiene desperdicio!

A pesar de que los fósiles encontrados en las cuevas situadas en las montañas nos confirman que hace cien mil años esta zona estaba habitada, en la actualidad es algo bastante diferente. Y es que estamos ante una de las zonas más pobres del país, donde el sector agrícola es el más importante.

Esto hizo que las autoridades decidieran motivar, de diversas maneras, a los jóvenes a emigrar a otras partes tanto al sur como al este de China para buscar nuevas oportunidades. Poco a poco, la despoblación se ha ido haciendo presente en Zhaotong hasta llegar al aspecto que encontramos en la actualidad.

Otra de las cuestiones que más llama la atención de esta peculiar ciudad es que, si se ve desde el aire, parece una urbanización de edificios altos, alargados y que parecen mantenerse en pie casi por arte de magia. Además, por si fuera poco, están situados junto a un río, rodeado de empinadas montañas. Da la ligera sensación de que ha surgido de un momento a otro y de la nada, cuando se sabe perfectamente que no es así.

El hecho de que estén organizadas así las viviendas tiene un fin muy claro: Aprovechar al máximo todas y cada una de las porciones del terreno. De esta manera habrá mucha más capacidad para albergar a más personas. Lo que es un evidente es que los materiales utilizados son verdaderamente precarios, lo que hace que las medidas de seguridad sean inexistentes. Estas son varias de las razones por las que Zhaotong está cada vez más deshabitada.