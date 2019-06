Descubre los secretos de Angkor Wat en una sola visita

Habiendo tantos lugares para conocer, ¿cuáles serán esos iconos de referencia que no debemos dejar de visitar aunque se una vez en la vida? Resulta que los usuarios de TripAdvisor votaron y Angkor Wat ha sido escogido como favorito. ¿Has estado allí?



Angkor es una ciudad religiosa compuesta por 910 monumentos, hogar del Imperio Jemer durante su época de esplendor. Toda una potencia que dominó desde el mar de China hasta el golfo de Bengala. Hoy es una extensión donde se suceden cientos de construcciones, cerca de la actual ciudad de Siem Riep, en Camboya. Allí está el Angkor Wat, el templo más importante y monumental de esta antigua capital.

Su espectacular arquitectura, su peso histórico y su estado de conservación lo convirtieron en Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1992. Y, a pesar de haberse postulado para convertirse en una de las siete maravillas del mundo moderno, no pudo logrado. Sin embargo, no ha sido impedimento para que los usuarios de TripAdvisor lo hayan seleccionado este año como el monumento de referencia más importante del mundo.

Entonces, habrá que empezar a planificar el viaje, ¿no te parece? Aquí van algunos secretos para que sacarle el máximo provecho a tu visita.



Hay tanto para ver y tanto turista viéndolo, que una visita con calma te ayudará a descubrir rincones mágicos de este parque que, a veces, pasan desapercibidos. Porque, además de Angok Wat, tiene otros imperdibles como el Banteay Srei, que está decorado con miles de bailarinas; el Ta Phrom, que básicamente ha sido engullido por la selva; o el templo de Bayón, que tiene en sus torres rostros y escenas de batallas triunfales de la época más importante del imperio Khmer.



Lo mejor será optar por el pase de tres días. Eso te dará tiempo a recorrerlo por completo. Puedes realizar el recorrido en bicicleta, por ejemplo. Aquí las distancias son enormes y el calor del mediodía, agobiante.



Nota a parte merece el cuidado que debes tener con los precios. Debes estar alerta qué negocias y por cuánto. Muchos viajeros aconsejan llevarlo todo por escrito: desde la comida, al transporte o cualquier cosa que adquieras allí.



¿Cuándo es bueno visitarlo? De noviembre a marzo disfrutarás del mejor tiempo, claro que miles de turistas han pensado lo mismo. Sin embargo, justo después de la temporada baja, a finales de octubre y principios de noviembre, al finalizar la época de lluvias, habrá menos viajeros y el tiempo será mejor.



Es bueno que llegues habiendo leído, aunque sea un poco, sobre el hinduismo y el budismo Theravada. De esta manera aprovecharás mejor tu visita. Normalmente, los guías te contarán muchas cosas, pero puedes hacer que tu recorrido sea más interesante si sabes algo más. Si te animas a hacerlo por tu cuenta, entonces hazte con una buena guía física. Puedes adquirir una en Sieam Reap.



Lleva zapatos muy cómodos y paraguas. El terreno es muy irregular y tienes muchos kilómetros por delante. Y que no te extrañe que caiga un chaparrón en cualquier momento o tengas que protegerte del fuerte sol mientras recorres esta maravilla. Protégete.



Asegúrate de tener cambio. Puedes moverte con moneda local o dólares, pero es posible que no tengan cambio y, tras regatear, no querrás pagar de más por falta de vuelta.



El recinto abre a las 5.30 h y hasta las 9 h suele ser bastante tranquilo. Muchos habrán ido como tú a capturar el amanecer. Las primeras horas del día es el mejor momento para ir a los templos más conocidos. El mediodía suele ser más relajado, también, porque hace calor y porque la gente suele ir a comer. La tarde es mejor reservarla para los templos menos populares.



Estarás entrando en templos, así que se recomienda no usar camiseta de tirantes ni ropa por encima de la rodilla. En el caso de las mujeres, tampoco escotes pronunciados.

Luego de recorrerlo, seguro que tú también lo eligirías como tu favorito.

Más información:

Turismo de Camboya

TripAdvisor