Descansar y volar junto a un lago neozelandés

Viajar a nuestras antípodas es cruzar el mundo y aparecer en Australia y, junto a esa inmensa isla, Nueva Zelanda y todo un mundo por descubrir en ella. Y de ese mundo elegimos hoy un lago, el más largo de Nueva Zelanda; es el Wakatipu, con forma de N invertida y junto a una cadena montañosa, la sierra de los Remarkables, pinta un paisaje bello e idílico que sirve de marco tanto al turismo de relax como al de aventura siendo destino habitual para el vuelo en parapente, esquí y también senderismo. Llegados a este rincón del mundo, alojarse junto al lago parece un capricho irrenunciable y la siempre elegante cadena Relais Chateaux sabe como satisfacerlo: Matakauri Lodge se compone de once suites, todas ellas con porche privado, dormitorio con zona de estar y chimenea, baño privado y vestidor. Tres de estas once suites ocupan el edificio principal, junto a salones de inmensos ventanales a través de los que se difruta una espectacular vista del lago; las ocho restantes se integran en cottage privados. Los servicos del hotel incluyen además SPA con piscina, sauna y centro de fitness. Y no, no hablamos de un rincón perdido del mundo, lejos de todo, se trata de un alojamiento a tan solo 7 minutos de Queenstown, una ciudad de 16,000 habitantes que debe su nombre a un buscador de oro, y todo porque éste afirmó que la ciudad era digna de la Reina Victoria. Evadirse de la realidad cotidiana y bajarse del mundo por un rato ya es posible, al menos, en este rincón de Nueva Zelanda.