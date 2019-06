Descansar en Lake Placid durante el verano

Desde 1924, Mirror Lake Inn ha formado parte de la comunidad de Lake Placid, un lugar tradicionalmente importante en invierno, no en vano, ha sido sede de los Juegos Olimpicos de invierno en dos ocasiones. Pero Lake Placid no es solo un gran lugar en esta época. En verano, y durante todo el año, hay mucho que ver y mucho que hacer en esta excepcional zona de los Estados Unidos. Este gran resort se encuentra a orillas del lago Mirror en el estado de Nueva York, y tiene unas excepcionales vistas panorámicas a las montañas Adirondack. El Museo Olímpico de Lake Placid está a poco más de 1 kilómetro de distancia y la estación de esquí de Whiteface Mountaina a 16. El pueblo de Lake Placid es de lo más pintoresco, unas vacaciones en las montañas, siempre son algo excepcional en verano. Los altos picos de las montañas Adirondacklos están a las puertas del resort. Altas cumbres, con fácil acceso a senderos para pasear por el bosque, y disfrutar del ciclismo de montaña. Y en esta época del año, puedes nadar en el lago, tomar el sol en la playa privada del hotel o navegar en Kayak sobre las cristalinas aguas en las que se reflejan las montañas. Los Adirondacks ofrecen algunas de las aguas más prístinas del país. Y puedes navegar en barco por el Lago o elegir hacerlo en cualquiera de los numerosos lagos y ríos cercanos. También es posible pescar en las aguas tranquilas. El hotel cuenta con un estupendo Spa que trabaja con productos de origen marino Phytomer y que ofrece una increíble variedad de tratamientos, incluyendo una ducha Vichy y flotación en seco. También cuenta con pistas de tenis, gimnasio, centro fitness y piscinas cubiertas y piscinas exteriores climatizadas. Y el restaurante es de lo más romántico para cenar a la orilla del lago, el restaurante View, es uno de los restaurantes con mejores vistas del país. El bistró Taste y el restaurante View están abiertos a la hora de la cena. Y en The Cottage vas a poder disfrutar de un almuerzo con platos tipo pub y bebidas a la hora que quieras. Y por cortesia del hotel, de 15h 30 y hasta las 16h 30, la hora del té, una tradición que en el Mirror Inn viene acompañada de sus tradicionales cookies caseras con pizcas de chocolate. Mirror Lake Inn Resort and Spa dispone de 131 habitaciones con todas las comodidades. Con TV de pantalla plana, albornoces y balcón privado con vistas al lago y a las montañas. Un hotel de Montaña, al norte de Nueva York rodeado de naturaleza, estupendo para pasar unas vacaciones de verano en familia.