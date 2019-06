Curitiba, comienza el Mundial para nuestra Selección

La ciudad brasileña de Curitiba, capital del estado de Paraná, acoge estos días previos al Mundial de Fútbol, a la selección Española. Aquí entrenan y residen nuestros campeones al menos hasta el próximo día 11 en que viajarán a Salvador de Bahía para su primer partido contra Holanda. Curitiba es una ciudad moderna y cosmopolita, que ha sabido aunar con intelegencia el medio ambiente en su trazado metropolitano. Su pasado colonial forma parte de la herencia de la ciudad, influencias polacas, alemanas, japonesas, sirias, libanesas, ucranianas, italianas, una mezcla de culturas y costumbres increíble que late en todos sus rincones. Curitiba es una de las ciudades con mayor calidad de vida de Brasil y además un auténtico pulmón verde. La naturaleza y los parques están muy creca de la ciudad y están llenos de vida. Uno de los principales atractivos del turismo en la ciudad son sus hermosos parques con abundante vegetación, el toque verde intenso es una de sus características. El Centro Histórico es la parte más antigua de la ciudad, y donde se concentran las casas y edificios históricos. No te puedes perder la Catedral Metropolitana de Curitiba, la iglesia do Rosário, la Casa Romário Martins, la iglesia Presbiteriana y el Memorial de Curitiba. En el Centro Histórico de Curitiba también está el Largo da Ordem donde, durante los domingos por la mañana, se organiza la famosa feria de artesanía Feira do Largo da Ordem. Pero hay mucho más. El Jardín Botánico de Curitiba fue inaugurado el 5 de octubre de 1991, y está considerado uno de los principales atractivos de la capital del estado. 245.000 metros cuadrados, famoso por su hermoso invernadero y su jardín geométrico. La estructura de la estufa de metal con tres cúpulas de estilo art-nouveau es un proyecto del arquitecto Abram Assad, quien se inspiró en un Palacio de Cristal de Londres, del siglo XIX. Invernaderos, un jardín de sensaciones, bosques de Araucaria, un lago, una cascada y una zona para hacer ejercicio, senderos y un velódromo. El Museo Botánico Municipal y Espacio Cultural Frans Krajberg. Este último con una exposición permanente "La Insurrección". La exposición del artista polaco que vive en Brasil, Frans Krajcberg, con una colección de 110 esculturas de madera quemada tomada de las zonas devastadas por el hombre. El parque está abierto de lunes a domingo de 6h a 20h y de 21h a las 18h en verano. El Museo Oscar Niemeyer, MON, es un espacio único, de gran belleza arquitectónica. Oscar Niemeyer nació en Río de Janeiro, el 15 de diciembre 1907 y murió el 5 de diciembre de 2012, a 104 años de edad. Está considerado uno de los grandes nombres de la arquitectura moderna internacional. El Museo, dedicado a la exposición de las Artes Visuales, Arquitectura, Urbanismo y Diseño, cuenta con el área de exposición más grande de América Latina. El museo lleva a cabo cursos y talleres abiertos al público muy interesantes. Otra zona curiosa de curitiba es la Estrada Da Graciosa. Una carretera que conduce a Morretes y que recorre 33 kilómetros y termina en Graciosa. Es una carretera empedrada en su totalidad, de curvas cerradas rodeadas de exuberantes y verdes laderas, picos, montañas, mar y cascadas. Un precioso recorrido por la Serra do Mar por una antigua ruta, en medio a la selva y las montañas. Se puede hacer a pie: el Camino de Itupava, un antiguo sendero usado durante el período colonial desde cerca de Curitiba hasta Morretes, en medio de la selva, es espectacular pero requiere de buena forma física. Si lo recorres en coche hay miradores por el camino y se recomienda hacerlo despacio por dos razones: disfrutar de las vistas y evitar accidentes. Hay muchas curvas, el pavimento no tiene exactamente una visibilidad fiable y a menudo encontraremos niebla. Recomendamos recorrerla solo en los días soleados. El Parque Barigüi es uno de los parques más grandes y más frecuentado de la ciudad. Sábados, domingos y festivos el parque es uno de los principales puntos de encuentro y durante la semana, lo mejor son los paseos alrededor del lago. Hay muchas opciones de entretenimiento y de ocio en Barigüi. Los indios locales dieron este nombre al río que atraviesa el parque y se puede traducir como el río fruta espinosa, en referencia a las piñas que caen de los pinos en muchos sitios. Fitness, barbacoas, restaurante, pistas y campos deportivos de usos múltiples, quioscos, el Museo del Automóvil, parque de exposiciones, parque de atracciones, pista de BMX y aeromodelismo. 1,4 millones de metros cuadrados que dan mucho de sí. La región de Curitiba tiene alrededor de 200 especies de aves y se pueden encontrar muchas de ellas en el parque, como Pavos, un pájaro grande con pecho de color rojo, y el Puffin-púrpura, en peligro de extinción. También se pueden ver carpinchos, garzas, garcetas, zarigüeyas, tico-ticos, gansos, y muchos otros animales. El Bairro de Santa Felicidade a 7 kilómetros del centro conserva gran parte de la cultura traída por los inmigrantes italianos a Curitiba. La región fue la antigua Colonia Santa Felicidade, formada por asentamientos coloniales de los inmigrantes, principalmente italianos. La ocupación fue de forma más intensa partis 1878 por inmigrantes de las regiones del Veneto y de Trento, del norte de Italia. Los italianos se han dedicado a la producción de queso, vino y a la horticultura. Una parte del terreno fue donado por doña Felicidad Borges a los inmigrantes italianos. Doña Felicidad también donó su nombre al barrio. Es el paraíso de la comida italiana. Otros lugares interesantes son la Universidad Livre do Meio Ambiente en el Bairro Pilarzinho, completamente integrada en la naturaleza. El sitio es mágico y ejemplo de sostenibilidad. O la Federal University, la Universidad Federal de Paraná que es la más antigua y grande de Brasil. El edificio es muy antiguo y cuenta con varias salas, con nombres de personas importantes de la historia, visitarla es un viaje en el tiempo. La Ópera de Arame es un teatro construido con una estructura tubular que a lo lejos parece una casa hecha de alambre, y de ahí, su nombre. El techo construido de policarbonato transparente, permite el paso de la luz, dándole a este teatro un ambiente único. El teatro está rodeado por un bosque al que se puede acceder a través de un puente sobre un estanque. El Parque Tingüi es un parque histórico, con una mezcla importante de culturas. Por un lado recuerda a los indígenas que solían vivir allí mediante una llamativa estatua del Cacique Tindiqüera, mientras por otro alberga el Memorial Ucraniano que homenajea a los inmigrantes, con la réplica de una iglesia ortodoxa. El Bosque Alemão muestra las tradiciones alemanas, como la senda de João y María, que relata el cuento de los hermanos Grimm, una torre infantil, la Torre de los Filósofos, el mirador de madera con una vista panorámica única de la ciudad, y la Plaza de la Poesía Alemana. Curitiba es una ciudad por descubrir y anfitriona de la selección Española de Fútbol. Atentos al Brasil, comienza el Mundial de Fútbol 2014.