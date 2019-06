Cultura sobre el mar, Atelier sul Mare en Sicilia

Cultura de vanguardia en Italia. Nadie va a las galerías para ver arte en estos días. De hecho, todos los que se toman el arte y el diseño en serio saben que para apreciar realmente el arte se tiene que vivir con ello. Pero incluso aunque pudiéramos permitirnos el mejor arte, solo podríamos elegir vivir con unos elementos selectos. La mayoría de nosotros no tenemos ni el espacio ni el dinero. Ahí es donde, el Hotel Art nos puede ayudar. Atelier Sul Mare tiene algunas de las piezas más elegantes de arte y diseño contemporáneo del momento, en exposición en sus habitaciones, suites y restaurantes. Así que tienes garantizada una verdadera experiencia cultural cuando te alojas allí. No solo en el magnífico diseño de sus habitaciones, sino también, en el parque de esculturas del que dispone. El hotel te invita a cambiar de habitación para que disfrutes de todas, y este gesto, ya es algo excepcional. El tema del agua es uno de los que prevalecen en todo, y la playa está justo al lado, así que tiene sentido. El Art Hotel Atelier sul Mare es un hotel-museo de arte contemporáneo único en el mundo, a pocos metros de un mar maravilloso, en Castel di Tusa, un pequeño pueblo cerca de Cefalú, en la provincia de Palermo en Sicilia. El hotel está situado en una zona rica en cultura y tradiciones. En un escenario de extraña belleza, en plena naturaleza virgen y en un mar cristalino con las montañas de la Nebrodis de fondo, Atelier sul Mare es un alojamiento ideal para aquellos que deseen pasar unas vacaciones inolvidables. Un lugar del arte, de ambiente romántico y relajante, en un entorno exclusivo. Un total de 40 habitacionesa, 20 de las cuales han sido diseñadas por artistas internacionales, dando como resultado unas obras maestras únicas. Alojarse en estos espacios significa vivir una nueva dimensión emocional, disfrutar de la alegría de la existencia que sólo la creatividad del arte nos puede dar. Antonio Presti, el ex creador de Fiumara d'Arte, el mayor parque de esculturas al aire libre de Europa, es el creador de este nuevo concepto en el que el paisaje, la cultura y el arte se funden. Y la idea es cumplir el sueños de muchos, pasar una noche en un museo y conciliar el sueño al abrigo de una obra de arte. Los precios van desde 60 euros la noche en habitación estándar y 70 en habitación de arte. Además de estas fabulosas habitaciones, el hotel nos ofrece un restaurante que en verano se abre en una terraza junto al mar y con maravillosas vistas, y una gastronomía tradicional siciliana con productos frescos y de temporada. Bar con salón amplio para relajarse. Un hall recepción que es un auténtico museo de arte. Punto de internet, sauna, recepción 24 horas, parking, transfer gratuito y libre alojamiento de mascotas. Y también un laboratorio de cerámica que además de tienda, ofrece cursos para aprender la técnica de este arte con interesantes talleres de cerámica. La playa de Castel di Tusa es una playa de guijarros, relajante y de aguas cristalinas. El hotel ofrece sombrillas y tumbonas sin coste adicional. Y los huéspedes de playa, pueden reservar tratamientos de spa con baño turco. En el fondo de la parte superior de la bahía, la pirámide artística y espiritual Staccioli, que nos recuerda en todo momento que nos encontramos en el parque de Fiumara d'Arte. Su particularidad como hotel y al mismo tiempo museo permanente con sus salas de arte diseñadas y decoradas por famosos artistas contemporáneos italianos y extranjeros, la originalidad y su creatividad, hacen que este alojamiento esté en las guías turísticas más importantes y capte la atención de la prensa internacional. Situado en un lugar rico en cultura y tradiciones, no hay que perderse la visita al museo de esculturas contemporáneas de Fiumara d'Arte, el museo al aire libre más grande de Europa. También se pueden concertar visitas guiadas por la Fiumara d'Arte, la ciudad de Palermo, Messina, Trapani, Agrigento, Cefalú, Taormina, Giardini Naxos y las Islas Eolias.