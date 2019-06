Las cuatro mejores hamburguesas de Nueva York

J.G. MELON Situación: 1291 Third Ave , 74th St. Este es el local preferido por los neoyorquinos. No es muy conocido a nivel turístico y sin embargo, sirven una de las mejores hamburguesas de la ciudad. Desde el centro de Manhattan es un paseo largo, y no está en una zona muy concurrida. No reservan por lo que es habitual llegar y que esté lleno. El local no es excesivamente grande pero la rotación de público es enorme. Normalmente basta con esperar 20 minutos para sentarse a la mesa. Recuerda llevar dinero en efectivo porque no aceptan tarjetas de crédito. El local es acogedor, todo de madera con manteles a cuadros y muy buen ambiente. Las mesas son un poco pequeñas pero el servicio es muy eficiente. Las hamburguesas las cocinan en su punto justo, buenísimas con carne de gran calidad y muy jugosas, el pan perfectamente tostado y las patatas fritas caseras son el acompañamiento ideal. Si vas a Nueva York no dejes de visitar este local, es a nuestro juicio, uno de los mejores de la ciudad en lo que a hamburguesas se refiere. P.J. CLARK Situación: 915 Third Avenue, 55th St. Fue fundado en 1884 y su fama es ya legendaria. Tienen tres locales en Nueva York, uno en Washington y dos más en Sao Paulo. Presumen de servir las mejores hamburguesas de la city y por sus mesas han pasado miles de celebridades. Se cuenta que Jackie Kennedy llevaba a comer a sus hijos los sábados, que Sinatra acababa siempre sus noches en la ciudad con una de sus hamburguesas y que Buddy Holly se declaró a su mujer en uno de estos locales frente una multitud atónita. Mantel de cuadros rojo, unos de los mejores aros cebolla que podrás degustar en la ciudad y una hamburguesa contundente muy sabrosa y con el condimento apropiado. La tarta de queso también es de primera división. BLUE SMOKE Situación: 116 E. 27th St. Blue Smoke ofrece algo más que hamburguesas, es reconocido como el fundador del movimiento de la barbacoa en la ciudad de Nueva York, de hecho, se jacta de cocinar todos los estilos de barbacoa, los de todo el país. Un lugar ideal para satisfacer a los amantes de la carne. Las costillas (ribs) son su plato estrella y las cocinan de tres formas diferentes, todas exquisitas. Sus hamburguesas se han hecho famosas en toda la ciudad. Son contundentes, de gran tamaño y muy jugosas. Quizás por ponerle un pero, les falta un poco de ternura. El condimento disminuye progresivamente una vez se va mezclando en la boca con el pan, probablemente por el gran tamaño de la hamburguesa. Blue Smoke celebra la evolución de América del Sur al tiempo que respeta sus tradiciones culinarias. BURGER JOINT Situación: 119 West 56th Street Escondido en el interior del hotel Le Parker Meridien Hotel, Burger Joint es un local pequeño pero muy acogedor, con unas cuentas mesas, y en el que solo sirven hamburguesas y patatas fritas. Cuesta encontrar el sitio y es mejor ir a deshora, de otro modo habrá que esperar por lo menos 30 minutos para ser atendido. Una vez sentado, el servicio es excelente y rápido. La hamburguesa más famosa de este local es la clásica con lechuga, tomate, pepinillo, cebolla, mayonesa y mostaza. La que sirven en Burguer Joint es de buen tamaño, muy sabrosa y muy bien condimentada. Lo encontrarás detrás de unas cortinas en el vestíbulo del hotel y sirven a cualquier persona que lo encuentre, las mismas hamburguesas del servicio de habitaciones. Una vez que localices la entrada y apartes las cortinas, encontrarás una cafetería con paneles de imitación de madera, casetas de vinilo y algunas páginas de deportes y fotos pegadas en las paredes. Las hamburguesas están increíbles. No dejes de probarlas.