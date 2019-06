¿Cuál es tu serie favorita? Te decimos cuál debería ser tu próximo destino

Hay mil millones de maneras de elegir nuestro próximo destino. Podemos apostar por aquellos que tengan mejores ofertas, por lugares en los que se vaya a celebrar un festival de música o un evento deportivo al que queremos acudir o simplemente podemos optar por ir tachando destinos de nuestra lista de sueños. Tanto es así que incluso nuestra serie favorita puede ser determinante a la hora de escoger cuál será nuestro próximo viaje.

Son tantas las series que se han producido hasta ahora que sería imposible enumerarlas y relacionarlas con un destino (pese a que todas están unidas a, al menos, una localización), razón por la cual hemos decidido quedarnos con algunas de las más exitosas de los últimos años. De esta manera, estamos convencidos de que tus ganas de viajar aumentarán mucho más y de que, además, encontrarás una forma distinta de ver algunos destinos que quizá ya habías descartado. ¿Con cuál te quedas?

Oahu, Hawaii | Perdidos

‘Perdidos’ - Oahu (Hawaii)

Era imposible comenzar con una serie que no fuera ‘Perdidos’. Pese a que hace ya muchos años que nos despedimos de ella, ningún amante de las series ha podido olvidarla. Y es que fue, sin duda alguna, la producción que marcó un antes y un después en todo el planeta. Como bien sabrás, la isla era tan protagonista o más que los personajes, por lo que las localizaciones estaban muy cuidadas. Prácticamente todo fue rodado en Oahu, isla de Hawaii, en la que no sólo podrás disfrutar de paisajes increíbles que ya viste en ‘Perdidos’, sino que encontrarás incluso elementos del set. Un viaje perfecto para los más seriéfilos.

Nueva York | Gossip Girl

‘Gossip Girl’ - Nueva York (Estados Unidos)

Nueva York es uno de esos destinos de película en los que prácticamente en cada calle nos encontramos con un escenario que hemos visto en la gran o en la pequeña pantalla. Todo lo que vamos a decir podría ser trasladado a otras series como ‘Sexo en Nueva York’, ‘Friends’ o ‘Girls’, pero nosotros hemos preferido quedarnos con ‘Gossip Girl’. ¿Quién no se ha imaginado alguna vez comiendo en las escaleras del MET, como lo hacían Serena, Blair y compañía? La ciudad está plagada de escenarios en los que hemos visto a los más ricos del Upper East Side metiéndose en problemas, lo que hará que te sientas uno más de la serie.

Londres | Sherlock

‘Sherlock’ - Londres (Inglaterra)

Otra de esas series en la que las localizaciones tiene tanta importancia como los propios personajes es ‘Sherlock’. Si ya en las novelas de Sir Arthur Conan Doyle, Londres estaba presente en cada página, en la serie de la BBC, que reinventa al detective más famoso de la historia y lo sitúa en nuestros días, su presencia es incluso más fuerte. Todo amante de ‘Sherlock’ que visite la capital inglesa tiene que hacer una parada obligatoria en el 221B de Baker Street, pero también deberá repasar los otros muchos escenarios que vemos a lo largo de las diferentes temporadas, como la Torre de Londres.

Albuquerque | Breaking Bad

‘Breaking Bad’ - Albuquerque (Estados Unidos)

Si hablamos de series exitosas, no podemos dejar fuera ‘Breaking Bad’. Es una de esas producciones que está considerada por muchos como una verdadera obra de arte, como uno de esos imprescindibles que todo amante de las series debe ver al menos una vez en la vida. Desde que comenzara su emisión y, sobre todo, desde que se creara el fenómeno a nivel mundial, han sido muchos los seriéfilos que han viajado hasta Albuquerque, en Nuevo México (Estados Unidos), para recorrer las diferentes localizaciones de la serie, como la casa del mismísimo Walter White.

Mundaka | Presunto culpable

‘Presunto culpable’ - Mundaka (España)

Acaba de aterrizar en nuestra parrilla televisiva, pero ya ha conquistado a todo el país. ‘Presunto Culpable’ es el nuevo thriller de Antena 3, protagonizado por Miguel Ángel Muñoz, en el que los espectadores son trasladados directamente al País Vasco. La gran mayoría de la serie está rodada en Mundaka, un verdadero paraíso que tenemos al alcance de nuestra mano y en el que la naturaleza alcanza límites insospechados. Además, en la serie también podemos disfrutar de la belleza de San Juan de Gaztelugatxe, escenario también de míticas producciones como ‘Juegos de Tronos’.

Irlanda del Norte | Juego de Tronos

‘Juego de Tronos’ - Irlanda del Norte

Hablando de ‘Juego de Tronos’… La serie de HBO, que llegará a su final el próximo año 2019, ha conseguido que gran parte de nuestro planeta se convierta en un escenario de ficción. Son muchas las localizaciones de la producción que han enamorado a sus espectadores y, sobre todo, están ubicadas en lugares tan diferentes como Croacia, Navarra o Marruecos. Pero si hay un lugar que se lleva la palma es Irlanda del Norte. Allí se ubican gran parte de las localizaciones de la serie y, sobre todo, algunas de las más características, como puede ser el mismísimo Camino del Rey.

Sevilla | La Peste

‘La Peste’ - Sevilla

Hace ya unos cuantos meses, Movistar+ estrenó una de las series más sorprendentes de la temporada, en la que los espectadores viajaron hasta la Sevilla del siglo XVI. Con la oscuridad como protagonista, tenemos la oportunidad de conocer una de las ciudades más bellas de nuestro país en un momento en el que se convirtió en el centro del mundo. Aunque, evidentemente, los paisajes eran completamente diferentes, después de verla sentirás cómo tus ganas de viajar a Sevilla aumentan enormemente. Y es que hay algo que nunca cambiará cuando hablamos de ella: es bella como pocas.

Madrid | La casa de papel

‘La casa de papel’ - Madrid (España)

Por último, no podíamos dejar fuera de esta particular lista el que ha sido, sin duda, el último gran fenómeno en el mundo de las series. En ‘La casa de papel’ escuchamos nombres de ciudades de todo el mundo constantemente, pero no viajamos a ellas. Sin embargo, Madrid ha ganado un nuevo atractivo gracias a ella. Y es que son muchos los viajeros que se desplazan hasta la capital de nuestro país para visitar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, situada al lado de la Plaza de Felipe II y del WiZink Center. Eso sí, te avisamos, no fue allí donde se rodó la serie, sino en un plató en el que se creó una ‘segunda’ Fábrica Nacional.