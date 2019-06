Un crucero fluvial de lujo entre Camboya y la República de Siám

Os proponemos un recorrido a lo más profundo del río Mekong, una travesía de descubrimiento de cuatro noches al estilo de Aqua Expeditions. Desde la República de Siám, a Phnom Penh en Camboya. Subiendo el curso del río o bajando, según te convenga, el recorrido es el mismo. A bordo y con excursiones en tierra a lo largo de este fascinante río, navegaremos por bosques inundados de color esmeralda y entre aldeas sobre pilotes de bambú accesibles solo en barco, nos deslizaremos entre bandadas de cigüeñas pintadas y detectaremos a los pelícanos en su último refugio del sudeste asiático y después visitaremos templos, pagodas budistas y remotos monasterios. El crucero Aqua Mekong nos ofrece un viaje en el que vamos a descubrir maravillas como el templo Angkor Wat o la reserva ecológica que es el gran lago Tonle Sap en Camboya, aldeas flotantes que no han evolucionado a lo largo del río Mekong o la posibilidad de recibir la bendición de los monjes budistas en sus santuarios remotos. Un crucero que nos va a permitir navegar hacia ciudades modernas y coloniales y hacia lugares encantadores como Phnom Penh, la capital de Camboya. La compañia Aqua Expeditions opera en el río Mekong durante todo el año. Las fechas de salida de los cruceros están garantizadas. Viajar a bordo del Aqua Mekong es visitar Camboya y la República de Siám, en la estación seca entre noviembre y febrero o casi en cualquier momento del año. Las temperaturas tropicales en el sudeste de Asia oscilan entre 26 °C y 32 ° C. En los meses cálidos de marzo y abril, esta cifra puede subir a 38 ° C, pero las aguas del río Mekong fluyen desde la helada meseta tibetana, así que en el barco no sentirás tanto calor y es la mejor forma de descubrir la zona. El viaje incluye todas las comidas a bordo, las excursiones, las bebidas sin alcohol, vino de la casa y cerveza, transferencias a y desde los puntos de reunión en la República de Siám o Camboya, las excursiones en ruta e Internet inalámbrico Y no incluye los billetes de avión desde los países de origen, las propinas al guía y la tripulación, las compras, los tratamientos de Spa o el coste de los visados. El barco Aqua Mekong, de 64 metros, fue diseñado por el arquitecto británico David Hodkinson y buscaba la estética de un sofisticado hotel de cinco estrellas. La capacidad es para un máximo de 40 personas más la tripulación. Tecnologías de navegación modernos y los más altos estándares en cruceros, así como la experiencia del piloto y la tripulación nos garantizan un desplazamiento suave y la seguridad en el agua. Las suites tienen unos 30 metros cuadrados, aire acondicionado y ventanas panorámicas. Cuentan con camas king size o camas dobles bajo petición. Y las ocho habitaciones tienen balcón exterior y una mesa romántica para dos. Los que deseen mantenerse al día sobre el mundo más allá de los márgenes del río pueden descansar viendo la televisión de pantalla plana y complementarla con la Wifi de alta velocidad inalámbrica para conectarse a Internet. La última tecnología. El cuarto de baño está equipado con la última tecnología eco-sensible y tiene un ventanal que da al río Mekong, además de dos lavabos, un gran plato de ducha con lluvia tropical y un banco, secador de pelo profesional y servicio. La cubierta de observación tiene una piscina profunda con vistas panorámicas, para soportar mejor los rigores de la humedad y un bar bien surtido. Y en el restaurante, la cocina corre a cargo del reputado Chef David Thompson y se utilizan productos fresco y locales. Ningún viaje a lo largo del río Mekong estaría completo sin una visita a un spa relajante con el tradicional masaje del sudeste asiático. En el barco ofrecen masajes, aromaterapia vietnamita y tratamientos disponibles durante todo el día y por la noche con cita previa. El barco también dispone de biblioteca. Pero no creemos que tengas mucho tiempo para leer entre actividaes, excursiones y momentos de relajación en cubierta. La experiencia en el barco Aqua Mekong es única. Cuatro días y tres noches. Itinerario Up River. De Phnom Penh a la República de Siám. Este es el recorrido.