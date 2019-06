Crib Goch o una escalada sobre el "filo de un cuchillo"

Situado en la costa oeste de Gran Bretaña, el Parque Nacional de Snowdonia es el parque nacional más grande de Gales. Cuenta con la montaña más alta de Inglaterra y Gales, y el lago natural más grande de Gales. Su peculiaridad son los pequeños y pintorescos pueblos que puedes encontrar en el área como Betws y Coed y Beddgelert. Aquí, en este territorio más de la mitad de la población habla galés. Increíbles paisajes y actividades al aire libre hacen de Snowdonia un paraíso para los amantes de la naturaleza. Crib Goch ses el punto más alto, y su nombre significa cresta roja en lengua galesa. Los que conocen esta montaña la definen como una arista o el filo de cuchillo, y su cima de forma piramidal es el resultado de una glaciación. Esta cima es el reto más grande para los escaladores en el Parque Nacional de Snowdonia en Gwynedd. El punto más alto de la arista se encuentra a 923 metros sobre el nivel del mar y todas las rutas llegan a ella son rutas de montañismo que van de el grado 1 de dificultad hasta el grado 3. Si te animas a emprender esta subida vas a necesitar utilizar las dos manos y los pies a medida que se vayas llegando a la parte más alta. Este pico es traicionero. Los escaladores tienen que ser experimentados ya que, no os vamos a ocultar que, ha habido varios accidentes. En un mal día puede ser letal, especialmente con vientos fuertes o bajo la nieve y el hielo. Si el clima es benigno, entonces en principio no debes tener ningún problema, cuaquier persona ágil que tenga experiencia en la montaña puede subir a la cima. Aún así, ten en cuenta que no es una montaña para un principiante. Crib Goch también es uno de los lugares más húmedos del Reino Unido y por tanto el terreno es resbaladizo. Si aún así te atreves a probar esta escalada, debes llevar calzado adecuado y con buen agarre sobre la roca. Hay varias posibilidades, acceder a la cima por una ruta más fácil llamada la pista del minero de Pen y Pass, o bien subir a la montaña por la ruta más difícil a través de la cordillera de la sierra Snowdon hasta Crib Goch y por los pináculos de Garnedd Ugain. Trás llegar a la cima el descenso es por Llanberis. Y después para volver a Pen-y-Pass es necesario utilizar un servicio de autobús Sherpa. Comprueba los horarios de los autobuses antes de salir ya que el camino de vuelta es largo. Otra forma es hacer el recorrido completo y volver andando por el otro lado de la cresta. Snowdonia te ofrece además muchas atracciones. Si prefieres viajar en familia puedes ir a Gales para probar esta magnífica escalada, mientras los más pequeños se divierten de lo lindo. Hay desde visitas audiovisuales subterráneas hasta visitas a granjas, viajes en ferrocarril de vía estrecha a través de un paisaje espectacular y para los más aventureros, rafting. Aquí siempre hay algo que hacer y merece la pena. La belleza de este parque nacional es espectacular. Gales es un destino ideal. Un viaje de naturaleza al Reino Unido.