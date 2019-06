Creta a través de sus iglesias

Grecia es un país que asociamos directamente al pasado. Es decir, no es que no tenga cosas modernas, sino que al pensar en él recordamos su pasado, su historia. Sus templos y, por supuesto, también sus dioses. Pero no es su mitología todo lo que se conoce, sino que también destacan los bellos paisajes que encontramos en sus islas. Y de entre sus islas la más famosa es Creta, una isla que tiene un enorme y valioso patrimonio cultural y maravillas en forma de naturaleza. Pero además también tiene otro tesoro: sus iglesias y monasterios. Cuenta con infinidad de ellos y en las próximas líneas vamos a hacer un repaso de algunas de los más bonitos.

Monasterio Preveli | Flickr

Así, podemos empezar hablando del Monasterio Preveli o de los Monasterios de Preveli, porque en realidad son dos edificios. Los separan tres quilómetros de distancia y, aunque no son tan espectaculares como otros que se encuentran repartidos por la isla, permiten disfrutar de unas vistas increíbles del lugar. Se construyeron cuando Creta estaba dominada por los venecianos y se destruyeron años más tarde por los otomanos.

Iglesia Spili | Flickr

Otra de las iglesias que se pueden visitar en Creta es la Iglesia de Spili. Está justo al lado del campanario de Agios Raphail y es realmente bonita. Su pared lisa es de color amarillo pastel y, tanto unas columnas que tiene como sus tejados redondeados son rojizos. Sin duda, es una de las más bellas de toda esta isla griega.

Agios Nikolaos | Flickr

Aunque en realidad belleza es algo que no le falta a casi ninguno de estos edificios. Llaman la atención, sobre todo, aquellos que son de color blanco pero tienen cúpulas u otros elementos de color azul. Porque el azul es el color predominante en muchos de los pueblos de las islas griegas, que decoran así sus edificios y entran en harmonía con el cielo y el mar. Un ejemplo de ello es el monasterio Agios Nikolaos, aunque en este caso sus paredes son grisáceas.

Catedral Agios Minas | Flickr

Nada tiene que ver con los edificios hasta ahora nombrados la Catedral Agios Minas, de estilo bizantino. No es de las más antiguas de Grecia, pero sí de las más grandes e imponentes. Las iglesias de este país no suelen ser muy altas, pero esta de la que hablamos sí que lo es. Así que realmente si destaca por algo es por su tamaño, aunque como ya hemos dicho, como todas también es bonita. Además, a su lado está la basílica de Santa Ekaterini, que también la puedes visitar.

Panagia Kera | Flickr

La Panagia Kera es también bastante diferente a las iglesias de las que hemos hablado. Tiene ciertas similitudes con la Iglesia de Spili en cuanto a forma y es bizantina como la catedral. Pero en realidad no tienen nada que ver con ellas. Está en la localidad de Kritsa y es uno de los monumentos religiosos de más importancia de toda Creta. Construida en dos etapas diferentes, cuenta con tres naves y formas triangulares que la hacen especial. Y no puedes perdértela.

Para terminar, debes saber que en Creta también hay alguna que otra mezquita con cúpula circular y redondeada, hermosa.