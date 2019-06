Los Cotswolds refugio de celebrities

Colinas onduladas que se extienden entre Bath, Stratford-Upon-Avon y Oxford, a 90 minutos de viaje de Londres, son un refugio para muchos famosos. Desde Kate moss, pasando por Hugh Grant o Stella McCartney, celebrities de toda condición se esconden estre pequeños pueblos y aldeas que parecen salidos de un cuento de hadas. Una región muy particular, donde los edificios, las casas de campo, las mansiones, las iglesias o los típicos pubs ingleses han sido construídos durante cientos de años en piedra caliza color miel. Costwolds es un pequeño paraíso donde perderse en la campiña británica, un rincón para pasear, comprar, relajarse y experimentar un modo de vida de los que ya no quedan. Los británicos aman esta región de los Cotswolds, y la consideran uno de los mejores destinos para una escapada. En verano, con días tranquilos y relajados, en invierno frente a las chimeneas, en primavera repleto de flores y en otoño de vivos colores, son la excusa perfecta para visitar los Cotswolds en cualquier época del año. En uno de los marcos naturales con más encanto de toda Gran Bretaña, frondosos jardines, jardines botánicos arbóreos, fincas y mansiones del National Trust, el organismo dedicado a la conservación del patrimonio británico, y varios museos, hay mucho que ver en los Cotswolds Cientos de pueblos y aldeas a cual más encantador, todo muy hipster, muy chic. Lavanda, y flores en cada rincón, y lugares en los que te quedarías. Como lo han hecho las celebrities del país. En Tetbury, por ejemplo viven Kate Winslet o Hugh Grant, y no nos extraña que hayan elegido este lugar. Anticuarios, casitas con hiedra, belleza en cada piedra y sobre todo tranquilidad y preciosos paisajes. Otra opción es Bibury, el pueblo mas bonito de Inglaterra, o Broadway o incluso Chipping Campden. En los Cotswolds es posible encontrar joyas como Bourton-on-the-Water, conocida como la "Venecia de los Cotswolds", uno de los destinos más famosos, con espectaculares puentes bajos que cruzan el río Windrush. Tiendas, atracciones y salones de té tradicionales completan el cuadro. Upper y Lower Slaughter, dos preciosos pueblos en los que te quedarías a vivir. Cirencester, antigua capital, y una increíble ciudad que se construyó en torno a un mercado medieval, con una magnífica iglesia conocida como la catedral de los Cotswolds y el centro de las artes Brewery Arts Centre. Chipping Campden, una calle repleta de comercios rodeada de edificios históricos muy bien conservados, como el ayuntamiento y el mercado. Fairford a orillas del río Coln, precioso. La iglesia de St Mary, con sus singulares vidrieras y, muy cerca de las antiguas posadas de diligencias hoy hoteles antiguos, el Cotswold Water Park y Bibury, conocido como el pueblo más hermoso de Inglaterra. Moreton-in-Marsh una ciudad trazada en el siglo XIII en torno a un mercado medieval y por donde cruza la calzada romana conocida como Fosse Way. Todos los martes sede del mayor mercado callejero al aire libre en los Cotswolds. Northleach la ciudad lanera intacta o Painswick, la reina de los Cotswolds, una joya en las faldas de una colina con calles empinadas y casas tradicionales. Tetbury con una historia escrita que se remonta al 681 a. de C. Tewkesbury con su magnífica abadía normanda de 1090, riqueza arquitectónica y jardincillos secretos. Un laberinto de callejuelas estrechas. Un lugar con mucho encanto, muy cerca de Londres, que merece la pena visitar. El corazón de la campiña inglesa.