10 cosas que debes saber para casarte en Las Vegas

En Las Vegas encuentras numerosas bodas temáticas y los personajes que pueden oficiar tu boda son de los más dispares. Viaja a otra galaxia y celebra tu boda con los personajes de 'Star Trek', o deja que sea el Rey Arturo el que oficie tu ceremonia como si estuvieras en Camelot. Pero si lo tuyo es la música disco, ponte las plataformas y baila al son de la música bajo la bola de la discoteca. También hay paquetes que proponen una boda de Western, con gangsters, con zombies en un ambiente apocalíptico o con vampiros en un cementerio con lápidas y niebla. Michael Jackson o Elvis Presley pueden ser los ministros de tu enlace además de cantarte sus éxitos más míticos.

También puedes casarte en el Gran Cañón tras sobrevolar en helicóptero su impresionante paisaje , navegando por el Lago Mead, en un coche en una boda rápida o crear tu boda a tu medida .El día de vuestro enlace puede ser tan excéntrico como estéis dispuestos a pagar. También se celebran bodas al estilo más tradicional, pero si te vas a Las Vegas…

Antes de dar el 'sí, quiero' en el escenario más original hay varias cosas que debes saber para que puedas hacer tu sueño realidad sin ningún inconveniente.

1. Para casarse en Las Vegas hay que tener 18 años, pero si alguno de los contrayentes no es mayor de edad tiene que estar presente en la ceremonia uno de los padres o el tutor legal.

2. Para que la boda sea legal es necesaria la licencia de Matrimonio del Condado de Clark. Es recomendable solicitar la pre-orden a través de su página web pero, si prefieres hacerlo de forma física, la oficina de Clark County Marriage está en el 201 Clark Avenue y abre de 8 de la mañana a 12 de la noche.

3. Hay que leerse con atención todos los requisitos: ser mayor de edad, comparecer en persona, llevar la licencia de matrimonio y documento oficial expedido en el país de origen: pasaporte, ID consular, carnet de conducir, etc.; no estar casado en ese momento y en el caso de ser divorciado conocer la fecha del divorcio son algunos de los requisitos imprescindibles.

4. La licencia de matrimonio cuesta 77 dólares (aproximadamente unos 71 €) y es válida durante 12 meses.

5. Una vez que se tiene la licencia, hay que ir a la capilla en la que previamente se ha reservado hora.

6. Cuando una pareja se casa legalmente en Las Vegas obtiene el certificado de matrimonio que es el único documento oficial que acredita que está casada oficialmente en el estado de Nevada y es válido para todo el territorio de Estados Unidos.

7. La copia del certificado del matrimonio en Las Vegas se puede obtener en la página web de la Oficina de Registro del Condado de Clark introduciendo el código de la licencia que entregan en la capilla. Hay que esperar al menos diez días porque es el tiempo aproximado que el ministro tarda en registrar el matrimonio. Para conseguirla hay que crearse una cuenta de usuario y con el login y el password. Envían la copia del certificado de matrimonio por correo certificado en un plazo no superior a un mes.

8. Para que este certificado tenga validez fuera de Estados Unidos hay que realizar otro trámite administrativo para conseguir la Apostilla del certificado de matrimonio, el único instrumento legal internacional con el que se legaliza la boda. Este documento oficial es emitido por la Secretaria de Gobierno del Estado de Nevada.

9. Hay que remitir la documentación a Nevada Secretary of State a la siguiente dirección: 101 North Carson St. Suite 3, Carson City, NV. 89701 junto con un el impreso de solicitud con datos personales y datos de la tarjeta de crédito para el gastos de envío.

10. El trámite final se realiza en España en el Registro Civil, donde se presentará el impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio, la certificación literal del matrimonio expedida por el Estado de Nevada, las certificaciones de matrimonio de los cónyuges, fotocopia de los pasaportes, certificado de residencia, declaración jurada del estado civil de cada contrayente y si alguno de los contrayentes fuera divorciado, deberá aportar la certificación literal de matrimonio del Registro Civil español con la inscripción del divorcio.

Que los trámites administrativos no te desanimen para celebrar una boda completamente diferente en la que no faltará originalidad. Y cuando elijas la boda de tus sueños, asegúrate de que la capilla tenga webcam en directo para que tus familiares y amigos que no puedan disfrutar la experiencia en directo no se pierdan este gran momento.

Más información:

Oficina de Registro del Condado de Clark