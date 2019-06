Coney Island, el rincón más divertido del verano en Nueva York

Qué ganas de volver a la ciudad de Nueva York. Ya estamos en verano, el momento perfecto de viajar a la Ciudad de los Rascacielos para conocer uno de los lugares de ocio preferidos por los neoyorquinos. Al sur de Brooklyn, Coney Island es uno de los lugares ideales en los que relajarse o disfrutar de una buena ración de adrenalina en los días más calurosos del año.



Es el lugar del sol, del surf, de la emoción y del entretenimiento; donde relajarse en playas de arena suave, caminar por el paseo marítimo, asistir a conciertos en el nuevo anfiteatro, disfrutar del parque de atracciones más famoso de la ciudad, y además participar en un montón de actividades durante el verano. Coney Island es siempre un lugar acogedor, accesible, asequible y que además, nunca pasa de moda. Desde las atracciones clásicas como la montaña rusa Cyclone y la noria Deno’s Wonder Wheel, hasta las nuevas opciones como el anfiteatro, Amphitheater at Coney Island Boardwalk, los días y las noches en Coney Island son un must en la ciudad.

El anfiteatro, ubicado en el paseo marítimo de Coney Island, acoge en verano música en directo, espectáculos de humor y mucho entretenimiento familiar. También Coney Island Circus Sideshow, el marco ideal para una jornada en familia, una experiencia única en el mundo, donde vais a poder presenciar artistas que engullen espadas, tragafuegos y trucos que desafían a la muerte, emocionante.

En Coney Island hay también dos parques de atracciones. Luna Park cuenta con atracciones como Soarin Eagle, Wild River y la legendaria montaña rusa Coney Island Cyclone, o El Endeavor, la atracción más nueva que se inclina unos 90 grados y te lleva casi 20 metros en el aire mientras gira a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Y para los más pequeños, un tren clásico llamado Convoy, que permite ir en el asiento del conductor. Y el parque de atracciones Deno’s Wonder Wheel Amusement Park, especial para los más pequeños pero con algunas atracciones como la montaña rusa Thunderbolt de 38 metros de altura y la noria Wonder Wheel. Si viajas con niños no dejes pasar el encanto del B&B Carousell, que cuenta con 50 caballos de madera tallados a mano recientemente restaurados con mimo. Un clásico.

Cerca de Luna Park, el New York Aquarium, es uno de esos lugares ideales para visitar en familia, y el único museo oceanográfico de la ciudad.¿Qué mejor que pasar un día entre criaturas marinas? Pingüinos, leones marinos, tiburones tigre de arena, tortugas y morsas serán algunos de los animalitos que vamos a poder ver.

Y si te gusta el béisbol, Brooklyn Cyclones juega sus partidos en el MCU Park. Y después, puedes hacer un tour para degustar la cerveza de fabricación local en Coney Island Brewing Company.

Ningún viaje a Coney Island es un viaje completo sin probar las salchichas y las patatas fritas onduladas de Nathan’s Famous. Pero si prefieres una comida clásica junto al mar te recomendamos Tom’s Coney Island. Para los amantes de la pizza, Grimaldi’s Pizzeria es imprescindible, mientras que Totonno Pizzeria Napolitano está especializado en pizzas al horno con ingredientes importados desde Italia. Otros restaurantes destacados son Gargiulo's Italian Restaurant y Ruby’s Bar and Grill.

Más información:

Coney Island es fácilmente accesible desde Manhattan a través de las líneas de metro D, F, N y Q con destino a la estación de Stillwell Ave.

nycgo.com