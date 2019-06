10 ciudades perfectas para visitar en un solo día

Visitar muchas ciudades invirtiendo poco tiempo sin que sintamos por ello que nos estamos perdiendo cosas es el sueño de muchos viajeros. Y existen muchas ciudades donde esta filosofía se puede poner en práctica. Son ciudades preciosas, con cosas por ver, pero en las que no necesitamos más que unas horas para recorrer sus calles.

Por supuesto, hablamos de visitar y no conocer porque para conocer un lugar es necesario permanecer en éste mucho más que un día. Y esta forma de viajar puede llevarse a la práctica, en la mayoría de los ejemplos que os ponemos a continuación, siempre y cuando tengamos en cuenta dos máximas: habrá que madrugar para que el día dé de sí y habrá poco tiempo para el descanso.

¿Preparados? Nos vamos de escapada.

1. Ámsterdam

Ámsterdam | Flickr

Además de ser uno de los destinos turísticos más reclamados de Europa, la capital de Países Bajos es también un lugar en el que no necesitamos demasiado tiempo para hacernos con sus imprescindibles.

2. Aquisgrán

Aquisgrán | Flickr

Esta pequeña ciudad alemana situada justo en la frontera oeste no cuenta con muchos atractivos turísticos pero todos ellos son preciosos y la convierten en una ciudad perfecta que ver en tan solo unas horas. Puede que no siempre la encontréis en la lista de ciudades que visitar en Alemania, pero no os decepcionará.

3. Bruselas

Bruselas | Flickr

El principal punto a favor de Bruselas es que todas sus atracciones se encuentran relativamente cerca -de la Grand Place al Manneken Pis no hay ni cinco minutos andando. Es cierto que tendrás que desplazarte para visitar otros puntos como el Atomium, pero aun así el tiempo está de nuestra parte. Bruselas es un obligado de esta lista.

4. Cracovia

Cracovia | Flickr

La belleza de Cracovia es razón suficiente para querer quedarnos en la capital de Polonia mucho, mucho tiempo, pero para quien no disponga de ello debe saber que es fácil recorrerla en un día. No sin esfuerzo, claro.

5. Colmar

Colmar | Flickr

En los últimos años, Colmar ha vivido un gran ascenso turístico y no es para menos. Una de las ciudades más bonitas de Francia, situada en la región de Alsacia, nos permite también pasar un día tranquilo entre sus calles y marcharnos satisfechos.

6. Edimburgo

Edimburgo | Wikipedia - De Farwestern Photo by Gregg M. Erickson

Hay mucho que ver en la capital escocesa. Además de ser obligatorio recorrer el casco antiguo con calma y adentrarte en un castillo histórico que te impresionará, no debes dejar de subir a la pequeña montaña que vigila la ciudad, conocida como Arthur's Seat. Puede parecer complicado pero organizando bien nuestro recorrido (y madrugando) se puede conseguir.

7. Segovia

Segovia | Flickr

Aterrizando en nuestro país, Segovia es una ciudad perfecta en este sentido. En apenas un día podrás quedarte boquiabierto ante el acueducto, pasear por el precioso casco histórico, recorrer los bonitos paseos que nos conducen al Alcázar o descubrir rincones en sus calles empedradas. Si quieres alejarte del centro y del ruido, entonces dirígete a la Alameda del Parral.

8. Venecia

Venecia | Flickr

La gran mayoría de las personas que acuden a Venecia lo hacen atraídos por sus canales, sus góndolas y el ambiente diferente que se respira en la ciudad italiana. Venecia es preciosa, de principio a fin, cada una de sus calles. Y puedes perfectamente recorrerla en unas horas, paseo en Góndola incluido.

9. Verona

Verona | Flickr

Una de las ciudades más mágicas de Italia. Pequeña, tranquila y muy bonita, Verona tiene varias construcciones que merecen la pena, una gran arena que te dejará impresionado, muchas sorpresas de las que no habrás oído hablar... Y a Romeo y Julieta, claro. Pero, con todo, puedes visitarla en un día.

10. Zagreb

Zagreb | Flickr

Como sucede con Bruselas, muchos de los puntos de interés turísticos de la capital de Croacia se encuentran cerca los unos de los otros. Zagreb tiene mucho encanto y es perfecta para una escapada.