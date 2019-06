5 ciudades olvidadas en Europa que debes visitar

¿Cuántos viajes has realizado por Europa? ¿Cuántas ciudades has visitado que se encuentran en la lista de “obligadas”? ¿Cuántas capitales de países? Seguramente, todas las respuestas vayan hacia una misma dirección. Estamos acostumbrados a visitar aquellas ciudades que todo el mundo visita, que han alcanzado fama mundial y que reciben miles de turistas a diario. ¡Y no hay nada reprochable en esto! Al contrario: la gran mayoría de esas ciudades merecen vuestra atención.

Ahora bien, Europa es un país demasiado rico como para reducirlo a esas ciudades de visita obligatoria. A continuación, os proponemos cinco destinos que no suelen estar en el pensamiento de las personas pero que merecen la pena

1. Braga. Estamos acostumbrados a visitar a nuestro país vecino, Portugal, pero pocas veces nos acordamos de alguna ciudad que no sea Oporto y Lisboa. Ambas son preciosas, desde luego, y los pueblecitos portugueses que las rodean bien merecen muchas visitas, pero ¿qué pasa con Braga? Situada en el norte del país y con menos de 200.000 habitantes, Braga es una ciudad con mucha historia y mucho encanto. ¡Apuntadla!

Estrasburgo | Francia

2. Estrasburgo. Francia está en lo más alto de los países más visitados del mundo. Gracias a París, gracias a Disneyland París, millones de turistas acuden cada año a tierras francesas, pero no suelen ir más allá de los destinos típicos. ¡Y es un error! Entre esas ciudades por descubrir que pueden robar el aliento a cualquiera se encuentra Estrasburgo. Un solo vistazo a sus calles y os convencerá de que debe ser vuestro próximo destino.

Lucerna | Suiza

3. Lucerna. Suiza es, en general, un país olvidado. A pesar de que es una de las regiones más bonitas de Europa, con paisajes de todo tipo para todo tipo de personas, los turistas no suelen optar por él a la hora de planear sus viajes. Lucerna es una ciudad perfecta para empezar a descubrir el país, porque es preciosa. Te atrapará desde el primer momento y te acogerá como pocas ciudades lo han hecho. Dale una oportunidad, quedarás encantando.

Luxemburgo | Luxemburgo

4. Luxemburgo. Hablando de países olvidados... Si solemos ignorar Suiza como posibilidad turística, el Gran Ducado de Luxemburgo directamente no entra en nuestros pensamientos. ¡Y qué bonita capital tiene! Luxemburgo tiene poco más de 100.000 habitantes y el encanto de esas ciudades que tienen una esencia definida, muy suya. Explorarla es una experiencia fantástica.

Palermo | Italia

5. Palermo. Italia es uno de los países más turísticos no solo de Europa, también del mundo. Es difícil encontrar a un viajero habitual que no haya pisado tierras italianas, sin embargo Palermo no suele estar entre las opciones elegidas por éstos. La capital de la isla de Sicilia es el lugar perfecto para pasar el verano, y para cualquier época del año. Una historia particular y muy interesante, rincones inolvidables y un espíritu contagioso del que no querrás despegarte.