Cinco zonas verdes para relajarse en París

Para recargar energía, para hacer un picnic, para echarse una siesta o simplemente para respirar naturaleza y desconectar del encantador bullicio de la capital francesa. Los parques y jardines que esconde entre sus bohemias calles la ciudad de París, son dignos de visitar y merece la pena emplear varias horas para perderse y relajarse en ellos. La torre Eiffel, el Louvre, Montmatre, el Arco del Triunfo, el barrio de Les Marais… las maravillas de París no se pueden contar con una mano ni tampoco con dos. Pero, en ocasiones nos olvidamos de la importancia que tienen las zonas verdes en cualquier ciudad. En medio de aceras, tráfico, señales y semáforos, los parques y jardines son como un oasis de tranquilidad en el que cualquiera es bien recibido. París es una de las ciudades europeas con mayor número de jardines y parques singulares, bellos e históricos. Y es que, aunque es conocida con el nombre de ciudad de la luz y del amor, también lo es de estos espacios. Por eso, si tienes previsto un viaje a la capital, te recomendamos que no te olvides de visitar algunos de estos lugares llenos de vida. En el centro de París se puede encontrar una calma casi absoluta, más allá de Versalles. Te presentamos cinco de los espacios más bellos que no debes perderte, aunque nos dejemos muchos en el tintero.