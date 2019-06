Cinco restaurantes en Madrid donde comer bien y barato

Seguro que te interesa

Ubicado en el barrio de La Latina, Viva Burger cuenta con una propuesta gastronómica libre de productos de origen animal. En su carta, destacan platos como: el pincho de algas wakame y espárragos trigueros salteados al ajillo, la ensalada nido con tallarines de calabacín, zanahoria, y remolacha crudos, fideos de arroz, pasas, cacahuete y cilantro con salsa de curry al mango, el wrap de Magreb de falafel con lechuga, pasas, almendras, salsa de hierbabuena y tahin. Especial mención deben tener sus vegan burgers, las más aclamadas del restaurante por considerarse el primer establecimiento de España en especializarse en hamburguesas veganas. Entre ellas destacan la “Italiana”, con verduras a la plancha con salsa de albahaca, la “De la huerta” con tallarines de verduras frescas, brotes y tomates secos o la “Chingona” con aguacate y pico de gallo. Además, de lunes a viernes y por 11,5 euros, cuenta con un menú del día internacional, dedicado cada día a un país, así como el menú VivaBurger. Precio: 20-25 euros. Costanilla de San Andrés, 16.

Viva Burger cuenta con una propuesta gastronómica libre de productos de origen animal | Viva Burger

Mejillón

Ya no hace falta viajar a Bélgica para degustar unos mejillones con patatas fritas. Desde hace unos meses, la fórmula moules et frites ya está en Madrid. Mejillones gallegos de roca traídos de O Grove son la base con la que se elaboran hasta once variedades de este molusco. En cazuelas belgas tradicionales, cuya tapa se utiliza para dejar las cáscaras, y en raciones abundantes de unos 700 gramos, puede decantarse por la receta tradicional belga -con apio y cebolla-, la española -a la marinera-, o atreverse con la thai -con cítricos y lemon grass-, la mexicana -con chipotle-, la japonesa -con salsa de soja-, la barbacoa -con salsa barbacoa casera y Jack Daniels- o la francesa -con nata y vino blanco-, a precios que van desde los 10 a los 14 euros. Precio: 20 euros. Calle Orellana, 1.

Mejillón, con su fórmula de 'moules et frites'. | Mejillón

Ronda 14

Si te gusta la comida de fusión, tienes que conocer Ronda 14. El chef Mario Céspedes mezcla con maestría el recetario astur y los sabores de su infancia en Perú. El niguiri de hamburguesa de wagyu con rocoto y quesos azules asturianos, las gyozas criollas con manitas de cerdo o el ceviche de xarda y rabas rebozadas son algunos de los ejemplos de fusión audaz con los que Mario ha sorprendido al público más exigente. Algo que vuelve a hacer con propuestas como el rollito vietnamita de pitu de caleya, un plato en el que incorpora sabores exóticos y ajíes al clásico guiso asturiano con pollo de corral y donde hace gala de su filosofía más pura que consiste en “intensificar los sabores sin alterar el producto”. Precio: 25 euros. General Oráa, 25

Ronda 14 fusiona la gastronomía asturiana y la peruana | Ronda 14

Zahara de Osborne

Situado en la madrileña Plaza de Santa Ana, en su carta no pueden faltar ibéricos como el jamón, la paleta y la caña de lomo Cinco Jotas o la mojama con almendritas y el queso Payoyo de aperitivos. Las frituras de pescado o las puntilllitas se convierten en un plato indispensable, así como el espectacular atún de almadraba, realizado en diferentes elaboraciones, como dados encebollados o en tartar. Si eres de carne, el sello Cinco Jotas está presente en platos como el lomo bajo de retinto con papa frita y pimiento, la presa fría en manteca con chutney de frutos rojos o el solomillo al Pedro Ximénez con patatitas doradas a las finas hierbas. De postre, la tarta de queso casera en bote o las fresas de Huelva al vinagre de jerez. Precio: 25 euros. Plaza de Santa Ana, 1.

Atún de almadraba, en Zahara de Osborne | Zahara de Osborne

Gourmet Bar

Para los que buscan picar algo o acompañar la cerveza o el vermú del aperitivo, en este espacio pueden elegir entre jamón ibérico de bellota de Guijuelo y embutidos como la cecina de León de “Cecinas Pablo”, tablas de ahumados y quesos artesanales de la Sierra de Madrid. También puedes probar una selección de conservas como las sardinillas y la ventresca de atún claro de Cambados, mejillones, navajas y berberechos de la Ría Gallega y anchoas de Santoña. Para algo más rápido, no te pierdas la Gourmet Burger Bar a base de IGP Sierra de Guadarrama, o elege entre sus mini-platos, una selección de raciones en formato tapa. Entre ellas, sobresalen las bravas al curry rojo con salsa hot chilli, las croquetas de verduras con cebolla, pimiento y espinacas, la cazuelita de callos Madrid Lima o las alitas de corral con pepitoria coreana. También son imprescindibles las mini-tortillas de huevos de corral. De lunes a viernes cuenta con un menú de mediodía por 17,50 euros y una propuesta cerrada para el fin de semana por 19,50 euros que incluye una selección de mini-platos para compartir, un plato especial del día, postre y bebida. Precio: 20 euros. Novotel Madrid Sanchinarro. Calle Martina Díaz, 4.

Gourmet Bar, en Sanchinarro | Gourmet Bar

