Cinco propuestas para comerse Londres

Hay quien dice que en Londres no se come bien, que no tienen materia prima de calidad y que el arte culinario de los ingleses se limita al infame 'fish and chips' que puedes encontrar en cada esquina. Nada de eso es cierto. Nunca conviene quedarse con los tópicos que llenan nuestra mente de prejuicios y siempre es necesario dar un paso más

Por eso, si viajas a Londres, es aconsejable que te imbuyas del espíritu de la ciudad, abras la mente y te dejes llevar por su gastronomía. Y para eso hemos creado una pequeña lista en donde encontrarás todo tipo de restaurantes: desde los más emblemáticos, los tradicionales y los indispensables hasta aquellos que en los últimos años han ganado fama gracias al auge de la cocina en los programas de televisión de medio mundo.

1. Vamos a empezar por uno de los más emblemáticos: el Victoria Pub de Paddington, que fue construido al mismo tiempo que la estación, hacia 1838. Siempre fue un poco más grande que los bares de los alrededores y cuenta la leyenda que la reina Victoria se detuvo en este pub en una ocasión cuando iba de camino a la estación de Paddington. Por este motivo el pub fue bautizado con su nombre en su honor y fue amueblado siguiendo su majestuoso estilo. Charles Dickens acudía a este lugar para inspirarse y dicen que aquí pasó un tiempo escribiendo 'Nuestro común amigo'. Y hace unos años, el pub era un sitio en el que podías encontrar famosos como Ronnie Wood, Liam Gallagher o Keira Knightley. Sin duda es un establecimiento con encanto y en el que podrás comer bien por un precio medio de unas 30 libras (algo más de 40 euros).

2. Siguiendo con lugares tradicionales, una visita obligada es el pub Sherlock Holmes, que está ubicado en el número 10 de Northumberland Street, muy cerca de Trafalgar Square. Aquí encontrarás un menú muy variado que rinde homenaje al personaje creado por Arthur Conan Doyle y a los actores que han interpretado sus personajes de manera reciente para el cine o la televisión. Puedes elegir entre el clásico Sunday Roast o la hamburguesa de cerdo al estilo Benedict Cumberbatch. También tienes el Robert Downey Jnr's Baked Camembert o el jamón, huevo y patatas al estilo Sir Conan Doyle. Todo un universo detectivesco en el que adentrarse y disfrutar a precios asequibles. Si vas, no te olvides de llamar antes para reservar, pues como indican en su página web si hay algo que adoran en este restaurante es la organización y a la gente organizada.

3. El sitio de moda en Londres es el restaurante que Bill Granger tiene en Notting Hill y aquí, al contrario de lo que ocurre en el pub del detective Holmes, no admiten reservas. Por eso te recomendamos que vayas temprano para ahorrarte una larga espera. Tienen un menú muy variado donde puedes elegir entre un gran número de entrantes, platos de acompañamiento, platos principales, ensaladas... La comida es excelente y el precio medio ronda los 75 euros (que al cambio serían unas 55 libras). Granger & Co.

4. Heddon Street Kitchen pertenece a uno de los chef estrella de Reino Unido: Gordon Ramsey, que ha alcanzado una enorme popularidad tras ser el presentador de las ediciones estadounidenses de 'Masterchef' (además de muchos otros programas de cocina). Sin embargo, Ramsey ya tenía una exitosa carrera antes de adentrarse en el mundo de la televisión, pues cuenta con 16 estrellas Michelín. Su restaurante se encuentra muy cerca de Picadilly, en Regent Street Food Quarter, 3-9 Heddon Street, en pleno corazón de Londres. Sus platos son europeos pero con influencias asiáticas y es un lugar informal, donde relajarse, disfrutar de una buena comida, una agradable cena o un energético brunch. Los precios son similares a los que Bill Granger tiene en su restaurante de Notting Hill.

5. Y si hay un chef que se ha convertido en el rostro más reconocible de la cocina británica ese es Jamie Oliver, por eso no podíamos dejar de recomendar su restaurante Fifteen, situado en el número 15 de Westland Place, junto a Old Street. Visitar este restaurante es siempre una experiencia única porque cambian la carta con frecuencia, así que te recomendamos mirarla previamente por Internet y hacer una reserva. Los precios suelen ser asequibles y estamos seguros de que no os decepcionará. Además, contribuiréis a una buena causa pues todos los beneficios del Fifteen se destinan a la fundación de Jamie Oliver, cuyo principal objetivo es una mejor educación sobre la alimentación en todo el mundo para promover la salud.

Y ahora que os hemos hablado de todos estos restaurantes ¿No os entran ganas de ir corriendo a visitarlos? Descubrirlos es descubrir la gastronomía británica. Os animamos a hacerlo.

Más información:

