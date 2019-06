Tendemos a fijarnos únicamente en lo que nuestros ojos ven a simple vista pero, en ocasiones, no toda la belleza del mundo –al igual que ocurre con las personas- se encuentra sobre la superficie. Por lo general, son aquellas cosas que nos resulta más difícil alcanzar las que más valoramos y, por consiguiente, las que disfrutamos con un mayor placer. Hay destinos repartidos por los cinco continentes que no se encuentran a simple vista. A los que Google Earth aún no ha llegado, los satélites con su observación silenciosa no tienen constancia y que permanecen en la oscuridad y bajo la superficie esperando a ser descubiertos una y mil veces, deseando ser encontrados para sorprender y deslumbrar. Es curioso como a veces la propia naturaleza y en ocasiones el ser humano, por unos u otros motivos, optan por ocultar a la vista de todo el mundo algunos tesoros de la tierra. Algunos se encuentran en algunas de las capitales más conocidas, bajo su vibrante ritmo pero a la vez aisladas de todo el bullicio. Viajamos hasta Australia, pasando por Estados Unidos, Canadá, Escocia y Japón para terminar en Vietnam. Un recorrido oculto a simple vista pero lleno de encanto y originalidad, ¿te animas a hacer turismo bajo tierra y a descubrir los cinco originales destinos subterráneos que te proponemos hoy?