Cinco habitaciones con vistas naturales

Los motivos que nos mueven a iniciar un viaje son en sí mismos un mundo por lo variopintos que pueden llegar a ser: a veces es por el mero placer de moverse, por el de conocer otro modo de entender la vida, por descubrir vestigios de antiguas culturas, por tirarse al mar o montaña abajo, por la aventura en sí misma o por salir de casa y también, a veces, por descansar y regalarle tiempo al cuerpo para sentirse. Cuando el objeto del viaje no es otro que el placer de descansar, la habitación del hotel pasa de ser mero lugar para pernoctar y recomponerse, a ser el centro de la ruta. Para esas ocasiones en las que quieres rendirte al placer por el placer, al descanso y el mimo de dejarte llevar y no hacer, te proponemos cinco habitaciones con espectaculares vistas naturales. Los lugares del mundo que ocupan no son tampoco poca cosa, te encantarán, te emocionarán, te morirás por visitarlos... y por ocupar sus habitaciones con vistas naturles. El cielo o el mar, un lago, la montaña o la nieve... ¿hacia dónde prefieres mirar? ¿cuál quieres que sea tu vista desde la misma cama hasta la ventana? elige, y no dejes de hacer tu reserva...