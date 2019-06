Cinco destinos para descubrir en el mes de marzo

Marzo significa que cada vez tenemos más cerca el buen tiempo. Los primeros rayos del sol empiezan a mostrarse tímidamente, las tiendas se abarrotan de prendas de nueva temporada con colores casi veraniegos, los días comienzan a ser más largos y, por lo general, nos apetece más hacer vida de calle, de terrazas y de paseos antes de anochecer. Pasada la cuesta de enero -y también la de febrero-, el mes de marzo es idóneo para realizar la primera escapada del año. Es una buena forma de recargar las pilas, de desconectar de las primeras semanas de trabajo después de la navidades y de hacer más amena las espera hasta las codiciadas vacaciones de verano. Además, durante esta época las aglomeraciones no son más que leyendas urbanas, el calor sofocante no llega a ser ni siquiera un espejismo y los buenos precios suelen acompañar a los billetes y reservas de hoteles. El tercer mes del año es una de las mejores opciones para hacer realidad ese "vale por un viaje" que nunca se ha llegado a canjear o para cumplir las promesas de desconexión que, semana tras semana, se han perdido entre la rutina diaria. Si cuentas con algunos días de vacaciones y aún no has elegido el destino donde quieres disfrutarlos, te proponemos cinco lugares que seguro encajaran en alguno de tus planes. Relax, exclusividad, playa, turismo urbano o paisajes asombrosos, ¿ya tienes preparada la maleta?.