Cinco castillos embrujados en Europa

Si eres fan de las novelas de Agatha Christie, si cada vez que se estrena una película de miedo no te resistes a ir al cine y si ves misterios allá por donde vayas, seguro que entenderás la fascinación que despiertan los lugares encantados. Alrededor de Europa son cientos y miles los edificios que ocultan entre sus paredes leyendas e historias para no dormir de fantasmas y asesinatos. No solo hablamos de cementerios o de casas abandonadas, sino que hay multitud de castillos que han visto ocurrir en su interior hechos insólitos, acontecimientos que muchos hubieran querido olvidar pero que debido a las situaciones en las que ocurrieron su leyenda ha permanecido para siempre en la cultura popular. Se murmura que muchos de ellos están embrujados, quizás porque el viejo continente tiene tras de sí siglos y siglos de historia en los que, por lógica, se han sucedido múltiples hechos inexplicables y extraños. Si te fascina descubrir estos lugares, te contamos cuáles son cinco de los castillos hechizados más interesantes de Europa. Esos en los que podrás escuchar el lamento, los pasos y los ruidos de sus fantasmas y el peso de su fascinante historia. La mayoría de ellos puedes visitarlos y el resto, merece la pena verlos simplemente por contemplar su silueta e imaginar todo lo que sucedió en su interior. Tienen encanto en cualquier época del año, pero quizás sea el invierno, entre nieblas y nieves, el momento en el que mayor halo de misterio desprenden. Seguro que has oído hablar de algunos de ellos. El mítico castillo de Conde Drácula, el castillo de Chillingham en el Reino Unido, el danés Dragsholm Slot con sus tres fantasmas, el alemán castillo de Falkenstein en Sajonia o el castillo irlandés de Charleville, todos únicos y dignos de visitar, ¿ya conoces alguno de ellos?