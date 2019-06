Chelsea Market, el último paraíso gastronómico de Nueva York

Chelsea Market se ha convertido en uno de los mayores mercados de alimentos de interior del mundo, con más de treinta tiendas donde puedes encontrar de todo. Desde sopa a nueces, vino, café, quesos, sushi, pescados de todo tipo, riquísimos platos Thai recién hechos, helados, ostras, cupcakes, pastas italianas, pizzas, comida orgánica, platillos mejicanos o tartas, aunque la especialidad del Chelsea Market es el marisco, en especial, el bogavante de Maine de The Lobster Place.

Cuando decimos de todo, es de todo lo que te puedas imaginar. Porque además de comida, aquí vas a encontrar, una librería, tiendas de ropa, puestos artesanos, flores, lámparas, relojes, exposiciones, una tienda con toda clase de utensilios de cocina, productos gourmet, velas, bisutería, accesorios, bolsas e incluso una tienda de recuerdos del Mercado. Más de cuarenta comercios a tu alcance en este Urban Food Court. Y también un mercadillo de artesanía, Artists & Fleas, que se encuentra directamente debajo de la High Line, la línea de ferrocarril elevada de Nueva York, ahora parque urbano, y de debajo de la pasarela que está situada en la esquina sureste del Chelsea.

Chelsea Market es un mercado de barrio con una perspectiva global, porque no solo encontrarás neoyorquinos entre sus paredes, sino gente de todas partes del mundo. Hoy, es uno de los lugares más visitados y un referente en Nueva York. Y es que este local, que ocupa una manzana entera, lo merece.

Se encuentra ubicado en una antigua fabrica de galletas, donde se inventaron las famosas galletas Oreo. Esta antigua fábrica hoy se ha convertido en un precioso edificio de oficinas y en el mercado más famoso de la ciudad. Es muy recomendable darse una vuelta y aprovechar para comprar algo, comer y después pasear por el High Line, el parque elevado que esta situado en las antiguas vías del tren desde donde vas a disfrutar de preciosas vistas de Nueva York y de sus rascacielos. O si lo prefieres recorrer el paseo a lo largo del río Hudson.

La zona siempre ha sido el lugar de la comida en la ciudad, empezando por los indios que comerciaban con sus cosechas a orillas del río Hudson en este mismo lugar. Los trenes cargados con las mercancías de los carniceros mayoristas se alineaban en estas calles con bloques hielo del río Hudson, y la National Biscuit Company estableció su fábrica, ahora recuperada como Mercado, para aprovechar la manteca de los carniceros en el siglo XIX. Esta larga historia y la arquitectura de ladrillo del edificio dan a Chelsea Market su carácter y su encanto.

Si eres un amante de la cocina o viajas a la ciudad como turista, ten en cuenta que puedes entrar en el mercado por un extremo por la mañana y no salir por el otro hasta después de comer, y sin aburrirte, entretenido y comprando de todo, pero lo más importante, sin pasar ni pizca de hambre. Puedes ir a comprar comida para llevar e ir de shopping, pero sobre todo es un lugar estupendo para comer ya que la oferta es muy variada.

Chelsea Market está abierto al público de lunes a sábado de 7 a 21 h., y el domingo de 8 a 20 h. Así que no tienes excusa para no acercarte. El mercado de Chelsea se ha convertido en el último paraíso de la comida de interior. Entre Chelsea y Meatpacking District, entre la calle 15 y la calle 16, y desde la calla 9 hasta la calle 11. La dirección es 75 9th Avenue, New York. Anótalo si vas a viajar en breve a la ciudad más vibrante de la costa Este de los Estados Unidos.

