Celebra un Anti San Valentín en Londres

Amigos solteros, llega San Valentín y todo se llena de corazones, rosas rojas, menús solo para dos y romanticismo. Pero tranquilos, si sois de los que no tenéis pareja, y queréis huir de esta fecha tan incómoda, hay un hotel en Londres que os ofrece una experiencia única, un hotel que ha pensado en vosotros. Podeís disfrutar de una estancia "Anti-San Valentín" más que especial, ideal para solteros y grupos de amigos. The Kensington Hotel en Londres, os lo pone muy fácil. La experiencia incluye un camarero en la habitación, un menú Anti-San Valentín en el restaurante Town House en el mismo hotel y una entrada exclusiva solo para la ocasión en uno de los clubs Privados más exclusivos de la ciudad. El Kensington Hotel se va a convertir en un paraíso para los amigos que están sin pareja el día de San Valentín, con cócteles, cena y baile en una de las discotecas más punteras de la City. Para empezar el camarero privado se acerca a tu habitación para preparar el cóctel que tu elijas para empezar la fiesta. Le sigue la cena anti-San Valentín y a continuación fiesta exclusiva en el Club Ramusake, un exclusivo club privado de Kensington, donde vas a poder bailar toda la noche, y tal vez, con suerte, encontrar un príncipe o una princesa azul. Y al día siguiente, puedes curar la resaca, si es que la tienes, con un completo y delicioso desayuno Inglés en el restaurante del hotel. El Kensington Hotel se encuentra en el corazón de la ciudad, distribuido en cuatro magníficas casas georgianas blancas tradicionales, entre Queens Gate y Old Brompton Road, rodeado de grandes mansiones y de consulados internacionales. En la mejor zona de Londres. En el Kensington Hotel te sentirás como si estuvieras en una casa londinense tradicional. Cuenta con 136 cómodas habitaciones y 14 suites, todas diseñadas de forma individual, vestidas con suaves y elegantes tejidos, y muebles recogidos y reciclados que complementan y nos trasladan a la arquitectura de época. El hotel está situado a muy poca distancia de tres de los mejores museos de Londres, el Victoria & Albert Museum, el Museo de Historia Natural y el Museo de la Ciencia. En una zona muy animada, con muchos pequeños y agradables cafés y restaurantes. Además de visitar la ciudad, el sábado puedes acercarte al mercado de productos frescos de South Kensington o degustar un cupcake Red Velvet en la famosa e internacional Hummingbird Bakery, no dejes de hacerlo, merece la pena. En el hotel, hay varias salas comunes en las que relajarse o reunirse, un agradable comedor y un moderno bar. El restaurante Town House ofrece cocina contemporánea inglesa además de otras opciones saludables, incluyendo el famoso té de la tarde, con productos sin gluten y zumos recién hechos. Y como de solteros va la cosa, el hotel dispone de gimnasio equipado, o para aquellos que prefieren el aire libre, Hyde Park queda al lado, un lugar ideal para correr, caminar, montar en bicicleta o incluso remar en un bote en el lago Serpentine. Este curioso paquete para solteros se llama "Todo menos el Romance" con precios desde £ 385, o 520 euros, e incluye una noche de alojamiento con desayuno completo, la cena de Anti-San Valentín para dos personas, camarero privado en la habitación y entrada para dos personas en el exclusivo Club Privado Ramusake. ¿Te lo vas a perder?