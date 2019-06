El castillo de "Into the Woods"

Espectacular y estratégicamente situado sobre los famosos acantilados blancos de Dover, imponente y majestuoso, el Castillo de Dover ha protegido las costas inglesas de posibles invasiones durante veinte siglos. Y sigue ahí, pero ahora, para que puedan disfrutarlo todos aquellos que se acerquen hasta el Condado de Kent. Un castillo histórico, testigo de mil avatares a lo largo de los años, y que ha sido escenario de series de televisión y de películas tan famosas como la última de la factoría Disney, Into the Woods. Un escenario real, en este caso, para una fantasía musical única y diferente, que se ha producido íntegramente en el Reino Unido. Las escenas del Palacio del Rey, donde se celebra la boda de Cenicienta con el Príncipe, se rodaron en el castillo de Dover, uno de los monumentos más emblemáticos de Inglaterra. La impresionante fortaleza, ejemplo de la arquitectura medieval inglesa, es conocida también como "La Llave de Inglaterra" por su carácter defensivo. Activo durante siglos, el Castillo de Dover tiene una larga y agitada historia. Todavía alberga un faro romano de 24 metros de altura, que es uno de los mejor conservados de Europa, y una iglesia anglosajona de la época victoriana junto a él. Convertido por Guillermo el Conquistador en castillo normando con entramado de empalizada, fue reforzado a lo largo de nueve siglos, tanto o más que la Torre de Londres o el Castillo de Windsor. Y desde 1740 y hasta 1945, sus defensas se han ido actualizando en respuesta a las guerras europeas. El Castillo de Dover es un lugar ideal para descubrir en familia, con interesantes exposiciones, sinuosos túneles bajo tierra, lugares en los que ir a la caza de fantasmas, restaurantes de golf, tiendas y espacios inmensos para que los más pequeños corran libremente. Merece la pena la subida a través de las serpenteantes calles, desde Dover a la fortaleza, pasando por el precioso parque de Connaught Park. ¿Y qué podemos ver? Pues, por ejemplo, los túneles secretos que han proporcionado refugio a los defensores del país, unos túneles que se han utilizado desde los tiempos de Napoleón y hasta hace bien poco, la época de la Guerra Fría. Dover fue un importante centro de operaciones durante la Segunda Guerra Mundial y hoy queda el hospital subterráneo que funcionó durante aquella etapa. Podemos revivir la evacuación de Dunkerque, en los mismos túneles donde se planeó aquella operación de rescate, para evacuar a las tropas aliadas en terreno francés tras la rendición de Francia ante las tropas alemanas. El recorrido por los túneles subterráneos dura aproximadamente una hora. Pero si prefieres la época medieval, en el interior de la torre del homenaje, se recrea lo que debía ser la vida en el castillo durante la Edad Media. La corte real del rey Enrique II te transportará a un mundo de intriga cortesana, con escenas teatralizadas. Los secretos de uno de los reyes más importantes de Inglaterra que construyó el mayor imperio europeo de su época, a tu alcance. En Dover siempre suceden cosas. Los eventos se van planificando y solo tienes que entrar en su web para ver que es lo que coincide con tu viaje. El Castillo de Dover es la fortaleza más antigua de Inglaterra y probablemente una de las más impresionantes de Gran Bretaña. Este edificio nacional, es hoy, Patrimonio histórico y cultural, y uno de los atractivos turísticos más importantes del Condado de Kent. Dover se encuentra al sur de Inglaterra y es el punto más cercano al continente. Tan solo 34 kilómetros separan Calais, en el lado francés, de los espectaculares acantilados blancos, White Cliffs of Dover, en en Canal de la Mancha. Solo por este espectáculo natural merece la pena la escapada.