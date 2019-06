La cascada escondida de Madakaripura

La Cascada Madakaripura se encuentra en la Sapih Village, en el distrito de Lombang, y es la cascada más grande en el este de la isla de Java en Indonesia. No muy lejos de la zona del Monte Bromo, un volcán activo que forma parte del macizo de Tengger, en el Parque Nacional Bromo Tengger Semeru. Madakaripura es un área sagrada, incluidas las líneas de cascadas que alcanzan en algunos puntos una altura de 200 metros. La cascada tiene una historia relacionada con el primer ministro Gajah Mada que luchó para unificar el territorio de Indonesia bajo el control del Imperio Majapahit. Se cuenta que dijo que este rincón tan singular sería "la última residencia de Gajah Mada". Si te gusta la naturaleza no debes dejar de perderte por estos paisajes increíbles y exuberantes. La Cascada Madakaripura es una caída de agua a la que se puede llegar de forma sencilla, a través de una carretera estrecha pero bien asfaltada. Por el camino montañas verdes y los increíbles y exuberantes paisajes de la isla te acompañan. La población local se ofrece como guía para iniciar el trekking hasta el salto de agua, negocia el precio y déjate acompañar. El sendero rodeado de mágnífica vegetación te hará cruzar el río varias veces y pasar a través de una gran roca, cruzar acantilados de hierba verde, zonas resbaladizas debido a la humedad, y todo, acompañado por el canto de los pájaros y el gorgoteo del agua. Un paseo por la inmensidad, tranquilo, en armonía con la naturaleza. Un kilómetro aproximadamente de selva densa para llegar a un bellísimo entorno natural rodeado por siete cascadas y cuevas. Realmente merece la pena. No olvides llevar protección para tus aparatos electrónicos, ya que, para llegar a la cascada principal, vas a tener que pasar a través del agua que cae desde lo alto de los acantilados que te rodean. Agua cristalina y una increíble belleza natural hacen que esta pequeña excursión merezca la pena. Procura ir a la cascada Madakaripura en la estación seca ya que en temporada de lluvias la zona es propensa a deslizamientos de tierra. Además si llueve, tienes que estar alerta a la variación del nivel del agua, la zona puede ser peligrosa, de ahí que lo mejor sea dejarse acompañar. La singular Cascada Madakaripura, es un vestigio del gran reino de Majapahit, un rincón escondido al final de un profundo valle, en el área de Probolinggo. Maravillosa.