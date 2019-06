Las casas a rayas de Costa Nova

En una pequeña localidad, Ilhavo, a 3 kilómetros escasos de Aveiro, hay un paseo marítimo muy curioso frente a la playa de Costa Nova. Y decimos curioso, porque en él, podemos encontrar los famosos “palherios”, una de las estampas mas fotografiadas de todo Portugal. Su traducción exacta al castellano es “pajares”. Y originalmente fueron construidos por los pescadores como lugar para almacenar sus redes y aparejos. Hoy en día han sido reformados y pintados de colores a rayas sobre fondos blancos, unos rojos, otros azules, otros verdes, formando la primera línea de playa mirando a la Ria de Aveiro. Pero por las imágenes, ya vemos que no es una primera línea cualquiera. No hay quien se resista a acercarse y a posar frente a estas curiosas casitas y llevarse un recuerdo para la posteridad. Construidas hace más 100 años han ido pasando de generación en generación, se han ido restaurando, reformando y adaptando a los tiempos, convirtiéndose en preciadas y deseadas segundas viviendas de vacaciones. La playa de Costa Nova, es una de las más bonitas de Portugal. Su extenso arenal invita a largas caminatas, grandes dunas adornan la franja costera y una arena finísima y limpia es su mayor tesoro. Es un lugar ideal para la práctica de deportes naúticos y para la pesca. Proliferan las escuelas de kitesurf y de windsurf y tiene también un club náutico.Todo lo necesario para unas vacaciones paradisíacas y activas, y muy cerquita de España. Pero lo que hace a esta playa única, y que es además una de sus características principales, es que la Playa de Costa Nova está situada entre dos medios acuáticos diferentes, por un lado el Océano Atlántico en el poniente y por otro la Ría de Aveiro en el lado opuesto. Ilhavo, además, ofrece a quién quiera acercarse un espectacular patrimonio histórico, naturaleza virgen y playas estupendas.Y una cosa más, en Ilhavo hay una animada vida nocturna ya que es el turismo una de sus principales fuentes de riqueza. Todo tipo de alojamientos y servicios que no defraudan, al revés, aseguran una estancia perfecta. Gran parte de la tierra que se encuentra hoy en día alrededor de Ýlhavo, fue en tiempos extraída del cauce de la ría gracias al enorme esfuerzo de los ilhavenses. Son las llamadas "gafanhas", suelos extremadamente fértiles que producen patatas, maíz, alubias y hortalizas, y que son el origen del nombre de varios términos municipales de la región: Gafanha da Nazaré, Gafanha da Encarnação, Gafanha do Carmo. Pero esto hay que verlo y disfrutarlo. Podemos empezar por dar un paseo por este curioso paseo marítimo y dejarnos llevar por su alegría. Con esta visión empezaremos muy bien nuestras vacaciones de verano.