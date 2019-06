La casa boca abajo en la fachada de un museo

El Museo de Arte Moderno, MUMOK, expone una extensa colección de arte moderno del siglo XX y XXI, y es además el mayor museo de arte de Austria. Situado en el corazón de Viena, el edificio albergó una curiosa obra en su exterior. House Attack del artista austriaco Erwin Wurm, una obra de arte moderno en la fachada del museo. Erwin Wurm es conocido por su inusual trabajo, a veces humorístico, y en ocasiones desconcertante. Si bien su obra "Ataque Casa" Podría estar en alguna o en ninguna de esas categorías, pero no hay duda de que si es intrigante. Ver la casa boca abajo sobre el edificio da la sensación de caminar debajo de una casa encaramada en el techo. O de que la casa se ha zambullido en el techo. O sea, es el mundo al revés. Y en esta posición tan precaria y moviéndonos debajo de ella es difícil no sonreir. Si hay algo que caracteriza la obra de Erwin Wurm, es el "Wolume" el cuestionamiento del lugar, la posición, el equilibrio y el espacio. Este artista austriaco, nacido en 1954 en Bruck an der Mur y que estudió escultura en la Academia de Arte de Viena ha dado muchos pasos antes de convertirse en el personaje rompedor que es hoy en día. Nada en su extensa obra es convencional, desde sus "figuras de un minuto" y "esculturas de un minuto" en las que expone al ser humano a posiciones en las que tiene que adaptarse en un tiempo muy corto, cuerpos obligados a reubicarse para tomar otras formas a menudo poco naturales, hasta objetos que también tienen que adaptarse a situaciones insospechadas. Wurm, se convierte en un director de orquesta que hace que los objetos y los seres humanos se conviertan en material que hay que desviar, reinventar y esculpir. Con humor y con un sentido de lo absurdo. El Museo cuenta con una extensa colección de arte internacional, incluidas obras de la modernidad clásica, el cubismo, el futurismo y el surrealismo hasta de los movimientos artísticos de los años 1960 y 1970, el arte pop, Fluxus y Realismo Nouveau. Si te gusta el arte, y además eres de los que se sorprenden con artistas como Wurm, no dejes de visitar el MUMOK. Todo en este excepcional museo merece la pena, una visión de vanguardia con artistas contemporáneos imprescindible. Y una cosa más, siempre hay algo sorprendente en su fachada, descúbrelo.