El carnaval alemán de Maguncia

En Maguncia (Mainz, en alemán) no es que todo el año sea carnaval... pero casi. Porque el 11 del 11 a las 11 y 11 arrancan los preparativos y los eventos que terminarán el miércoles de ceniza. Y es que a la orilla del río Rin toda la ciudad se prepara trabajando en las carrozas, gigantes y cabezudos, así como los juglares y bufones que saldrán a las calles, este año, del 14 al 17 de febrero. Todo este clima de festejo y este derroche de color que verás en la ciudad tuvo, en realidad, un comienzo muy distinto. Porque allá por el siglo XIX, cuando los franceses habían invadido la zona, el pueblo alemán utilizaba el carnaval para criticar la realidad y realizar actos en tono satírico contra el régimen imperante. Y aunque los tiempos cambian, el espíritu reivindicativo sigue en pie y se ve reflejado en los temas representados en estas obras de arte callejeras que son trabajadas por los artesanos del lugar desde noviembre hasta el momento de la celebración. El lunes de carnaval es cuando los bufones y juglares invaden las calles. También verás un desfile de carrozas de alegoría política cabezudos y gigantes, bandas de música, portadores de banderas y la guardia de honor que van abriéndose paso entre los visitantes. Y el sábado, no te pierdas el desfile infantil de máscaras el sábado, que es el más grande de Europa. Porque aunque no sea de lo más conocidos, el carnaval de Maguncia es tan importante como el de Colonia y el de Düsseldorf. Pero, ya que estamos de visita en Mainz ¿qué más podemos hacer estos días? Por ejemplo visitar el Museo Gutemberg que posee tesoros incunables como la Biblia el "libro de los Salmos, la primer obra que se imprimió con tintas de tres colores diferentes. Otras de propuestas de la ciudad es el Museo Central Románico-Germánico para recorrer, de forma gratuita, más de 2.000 años de historia.