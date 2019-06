El caos de Bangkok y la paz del Hotel The Sukhothai

En una ciudad de tráfico anárquico que ha aprendido a convertirse en el ombligo mismo de los acontecimientos políticos, sociales y económicos de Tailandia y toda Indochina, puedes encontrar un remanso tranquilo, un pequeño oasis llamado Hotel The Sukhothai Bangkok. Entre estanques, vegetación autóctona y jardines minuciosamente diseñados, se encuentra este rincón de paz que contrasta con el caos de su propia metrópolis. Desde la entrada puedes apreciar su atmósfera de encanto asiático. Ese trato cuidado de todo el personal del hotel te servirán de nexo de calma hacia tu habitación. En ella, espera encontrarte con espacios amplísimos, suelos de madera, baños creados para que disfrutes al máximo de tu cuidado personal y sedas tailandesas en la ropa de cama. Claro que si tu plan es pasar por Asia para disfrutar de su cultura milenaria de mimos al cuerpo, tu visita al Spa se hace obligatoria. Masajes, tratamientos faciales y corporales con vistas al jardín que te devolverán un poco de calma interior. Si estás en plan de negocios por Bangkok, te vendrán de maravillas, los técnicas que utilizan productos autóctonos como el ginseng, flor de loto y castaña de agua. Con las pilas recargadas, tal vez te apetezca hacer uso de su gimnasio que está abierto las 24 horas, aunque el tenis y el squash pueden ser buenas opciones si vas acompañado. El Hotel The Sukhothai también tiene una oferta gastronómica más que sugerente. Su restaurante Celadon es considerado como uno de los mejores de la ciudad (y tú lo tienes a pocos metros de tu habitación) y te deleitarán con platos típicos tailandeses. Si lo prefieres, tendrás opciones de sabores italianos, internacionales, cócteles especializados y una gran selección de dulces para la hora del té. Por la mañana no te pierdas su desayuno buffet porque, al parecer, es de lo mejor del planeta. La vorágine de Bangkok se diluye en cuanto te sumerges en su piscina de borde infinito, pero si lo extrañas, que sepas que a pesar de no oír nada del bullicio callejero, el Sukhothai se encuentra muy cerca del centro de la ciudad y que tiene acceso cómodo a lo más importante del mundo de los negocios y el turismo. Caos, business o turismo en Bangkok. Comodidad, paz y bienestar en el Hotel The Sukhothai.